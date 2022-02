By

Este día el Gobierno Municipal conmemoró el 82 aniversario del Día de la Bandera de México con una ceremonia de incineración y abanderamiento, en la cual participaron autoridades municipales, estatales, militares y educativas.

La ceremonia protocolaria tuvo lugar en la Megabandera, y donde el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, invitó a los juarenses de nacimiento, y a quienes han llegado de distintos estados a esta frontera, a ratificar su compromiso de construir una mejor sociedad y una mejor ciudad, así como a engrandecer esta nación y honrar los símbolos nacionales.

“Hoy 24 de febrero honramos a la bandera más hermosa de todo el mundo, con profundo amor a nuestra patria y a los mexicanos. Honrar a nuestra bandera no sólo es honrar a la patria, no sólo a los héroes que hoy tenemos, no sólo a las instituciones y fuerzas armadas, sino honrar a millones de mexicanos que cada día luchan por tener un país mejor”, expresó.

En el evento, el alcalde tomó protesta de bandera, y en compañía del General Bringadier de Estado Mayor y Comandante de la Guarnición Militar de Juárez, Francisco Antonio Enríquez Rojas, hicieron entrega de bandera para su guardia y custodia a 22 instituciones educativas públicas de la ciudad.

Las instituciones abanderadas este día fueron las escuelas primarias Constitución, Ricardo Flores Magón, Liberación, Miguel Hidalgo, Tarahumara, Paquimé, Isaac Newton, Fernando Ahuatzín Reyes Luna, Víctor Hugo Rascón Banda, Felipe Ángeles, Pedro Luis Ramsés Meneses Hoyos, Ingeniero Pascual Ortiz Rubio y Jesús Urueta, así como la Telesecundaria Independencia, las secundarias Salvador Allende, Técnica número 90, Técnica 89, Técnica 91, además de los Colegios de Bachilleres de los planteles 5, 7, 11 y 19.

Por su parte, personal militar de la Guardia Nacional se encargó de la incineración de las 22 banderas, con base en el artículo 54 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el cual establece que cuando se requiera destruir alguna réplica de la bandera nacional, será mediante la incineración en acto respetuoso y solemne.

Además, la directora de Educación Municipal, Martha Aracely González Holguín, dio una reseña del Día de la Bandera, en la que indicó que el lábaro patrio simboliza la identidad e identidad nacional, es fuente de inspiración de millones de mexicanos que con su esfuerzo diario contribuyen a tener un país más próspero e incluyente.