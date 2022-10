By

La diputada del Partido del Trabajo y presidenta de la Comisión de Vivienda, Lilia Aguilar Gil, conminó al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pedro Zenteno, a dar certeza jurídica a los acreditados que año con año ven incrementado su saldo sin que sus aportaciones disminuyan el monto de su crédito.

“Hay quienes han pagado dos veces o más sus préstamos, sin que se vea fin a sus pagos. Trabajadores activos, trabajadores que salieron del sector, afectados por los sismos de 2017, jubilados y trabajadores que, por error administrativo recibieron un préstamo superior al que les correspondía, son víctimas de una institución indiferente que utiliza sus recursos para hostigarlos mediante despachos de cobranza y no tienen tranquilidad porque no tienen certeza sobre su patrimonio, y su deuda crece día con día”, dijo.

En la comparecencia a la que acudió ante Comisiones, la legisladora federal indicó que, si bien es cierto que se heredó un instituto social que actúa como entidad financiera privada, su viabilidad financiera amenaza los derechos de quienes le mantienen financieramente con sus aportaciones, y eso no debe suceder, por ello, ya se analiza a través de un punto de acuerdo, solicitar la suspensión de dichos despachos de cobranza de forma definitiva.

“Los acreditados no se niegan a pagar, lo que se espera es que se puedan ofrecer alternativas que den ingresos a la institución y tranquilidad a los acreditados y derechohabientes que no han ejercido un crédito, siendo una que los créditos sean en pesos y no en UMA´s, o que se pueda resolver a través de la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva del instituto”, explicó.

Entre las agrupaciones que tienen esta situación se encuentran: Colectivo, Unión y Fuerza por una Vivienda Digna Pensionados y Jubilados de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia de la Cdmx”, Demasía Fovissste, Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, Salud y Revolución, Colectivo de Trabajadores de la SEP activos, jubilados y pensionados en pro de una vivienda adecuada y asequible, en contra de los créditos voraces el Fovissste, Tlalpan 550, Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores y Hermandad Azul.