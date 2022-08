By

Los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa no prescriben, recordó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar del informe muy doloroso para los padres de lo ocurrido a los 43 normalistas, y que implica al Ejército en la noche de Iguala. De esto último pidió tomar en cuenta que la actuación de malos servidores públicos no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables.

Desde esta ciudad, donde ofreció su conferencia matutina y con el gabinete de Seguridad en pleno sentado en el templete, incluido el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), el Presidente señaló que fue muy triste para los padres escuchar el informe, pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad, por dolorosa que fuese.

Cuando una reportera de Ensenada le preguntó si el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa es una mancha más para las fuerzas armadas, porque refiere que, si el Ejército hubiera intervenido, los habría salvado, respondió: “Se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas. Desde hace tiempo, desde que estábamos en campaña, yo sostuve que, en vez de debilitar al Ejército, si había participado en actos ilícitos, si miembros del Ejército habían participado en actos ilícitos, en vez de debilitarlo, dándolo a conocer y reconociéndolo, se fortalecía la institución.

Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción y haya impunidad, eso sí debilita a las instituciones. El dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables. Ese es mi punto de vista.

El Presidente comentó algunos detalles de la reunión del jueves con los familiares de los estudiantes, quienes escucharon que sus hijos fueron víctimas de un crimen de Estado y no hay indicio de que estén con vida. Les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana y al mismo tiempo castigar a los responsables ayuda para la no repetición, que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país.

Explicó que corresponderá al Poder Judicial impartir justicia. “Por parte de nosotros, lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para se vaya al fondo, como se ha hecho, porque el grupo que trabajó –y espero que lo siga haciendo sobre esta investigación– ha actuado con mucho profesionalismo, ha tenido todo el apoyo y, lo más importante, la libertad. Nunca les hemos puesto ninguna condición.

“A mí me presentaron primero el informe, lo leí y dije: ‘adelante’. Y también di la instrucción de que se difundiera, que todos los mexicanos sepamos los pormenores de este lamentable caso por doloroso, repito, que sea… Se pidió que la autoridad responsable cuide lo que se ha dado en llamar el debido proceso, pero esto es un asunto de Estado”.

El debido proceso, explicó López Obrador (mientras el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hacía un discreto ademán con las manos al general Luis Cresencio Sandoval, pidiendo que permaneciera sentado), tiene que ver con lo jurídico, con lo legal, pero dar a conocer la verdad tiene que ver con la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Un gobierno democrático no puede ocultar nada.

–¿Van a insistir con la extradición de Tomás Zerón?

–Sí, no se termina el proceso, es un informe. Además, esto no prescribe, este tipo de delitos no prescriben.

