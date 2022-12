By

-Gerardo “Pelón” García, el nuevo campeón en la categoría peso mosca, es alumno de Entrenamiento Deportivo.

La noche del 9 de diciembre, Gerardo García Pitones, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la UACJ, conquistó el campeonato mundial juvenil de peso mosca, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Portando su cinturón dorado, Gerardo “Pelón” García asistió el lunes 12 de diciembre al área administrativa del deporte de esta casa de estudios, donde se analiza la inclusión del nuevo campeón en la lista de participantes en la próxima Universiada Nacional.

El maestro Víctor Hugo Padilla Alvarado, subdirector de Actividades Deportivas y Recreativas de la UACJ, destacó que al estudiante se le brindarán los apoyos que tienen los deportistas universitarios, como es el uso de las instalaciones para su entrenamiento, apoyo psicológico y el acceso a becas deportivas.

Padilla Alvarado destacó que los doctores Joaquín Holguín, en psicología, y Gabriel Medrano, en nutrición, profesores de la UACJ, fueron parte del equipo asesor en la preparación y durante el combate del estudiante, en donde derrotó por decisión unánime al sonorense Taylor Tungsteno.

“Es un hijo ejemplar, disciplinado, que desde los cinco años practica el boxeo a mi lado, tiene la idea clara de culminar sus estudios y no dejarse llevar por la fama”, comentó su padre y también entrenador Joaquín Pitones, quien acompañó al nuevo peso mosca mundial; asimismo, estuvo presente en esta visita el ingeniero Miguel Rodríguez, promotor de AR Promotions.

Sobre el antes y después de la pelea, el estudiante nos comparte su sentir: “Sí hay un cambio muy notable, esa noche que gané la pelea los niños me decían que querían ser como yo, tuve que cambiarme de ropa porque hubo mucha gente que quería tomarse la foto conmigo y andaba muy mojado, también firmé muchos autógrafos”, expresó Gerardo “pelón” García con golpes visibles en el rostro, pero con un carisma enorme y emocionado.

Con Gerardo García se ha trabajado mucho, entre sus logros anteriores de ser hoy el Campeón Mundial Absoluto Juvenil en peso mosca, se destaca ser cuatro veces Campeón Estatal Amateur (de 2015 a 2018); Subcampeón Regional Amateur en 2017; y subcampeón peso minimosca en 2018.

El entrenamiento boxístico por más de 15 años se viene desarrollando en el gimnasio Apocalipsis, propiedad de su tutor Joaquín Pitones “quien ha sacrificado mucho por mí; en mi alimentación, patrocinando viajes. Es quien me trae y me recoge de la escuela para que el tiempo me alcance”, agrega Gerardo en agradecimiento a su padre.