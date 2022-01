By

El Presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA) en Juárez, Thor Salayandía, indicó que en fechas recientes se realizó una encuesta para determinar que tan afectadas están las empresas en este inicio del año, pues se considera que las decisiones del Gobierno provocan más inflación, por lo que se busca es saber cómo las empresas le van a hacer para enfrentar las adversidades como:

¿Qué tanto les está afectando la inflación, el alza del Impuesto sobre Nómina, El aumento al salario mínimo y el cambio del semáforo epidemiológico de amarillo a naranja?, además de cómo le van a hacer para costear todos los incrementos de la cuesta de enero.

Dijo que para estos cuestionamientos se obtuvieron alrededor de 130 respuestas de un universo de 800 afiliados, entre los que se encentran afiliados, asociados y aliados de la Cámara.

Siendo la primera pregunta, ¿De qué sector económico es su empresa? A lo que se obtuvo como respuesta casi un 75 % que son del área de servicios y de transformación, siendo muy poco comercio, muy poco transporte y muy poca construcción.

De igual forma se les pregunto ¿De qué tamaño esta su empresa? Siendo la mayoría pequeña y medianas empresas, siendo de 0 a 10 empleados un 40 %, de 11 a 30 un 15 %, de 31 a 50 un 14 %, de 51 a 100 un 13 %, pero son muy pocas las empresas de más de 100 empleados.

Las empresas también respondieron que, para poder solventar las adversidades, el 52.9 % van a incrementar los precios, el 31.9 % van a sacrificar utilidades, el 11.3 % ni aumentará ni promoverá a sus empleados y el 3.9 % va a realizar recorte de personal.

Por otra parte, las empresas indicaron que financieramente iniciaron el año 2022: el 44.5 % dijo que tiene suficientes recursos para enfrentar sus compromisos y el 55.5 % dijo que contar con los suficientes recursos para enfrenta sus compromisos.

Salayandía manifestó que es una situación grave ya que de por si es grave que se cuente con una inflación del 8 % hasta la primera quincena de diciembre y ahora con la situación, seguramente los precios van a tener otra escalada, lo cual vendía a afectar a todos tanto a las empresas, consumidores y gobierno.

A los empresarios también se les cuestionó sobre ¿De dónde saldaran los recursos adicionales para amortiguar la inflación que han sufrido sus insumos?, respondiendo el 62 % que, del aumento a los precios, el 31 % de las utilidades y una pequeña cantidad dijo que del aumento a los precios o que no tiene aumento en sus insumos.

Otra de las preguntas para los empresarios fue ¿El aumento al salario mínimo afecta as fianzas de su empresa? Obteniendo como respuesta, un 63.6 % si, el 20.2 dijo que no y el 16.3 % dijo que aún no sabe.

También los empresarios fueron cuestionados sobre si el aumento al ISR le afecta a su empresa, a lo que el 62 % dijo que si, el 17.1 % dijo que no y el 20.9 dijo que aún no sabe.

Además, se les pregunto que, ¿De dónde saldrá el recurso adicional para pagar el ISR? Manifestando el 45.2 % que, del aumento de los precios, el 36.5% de las utilidades y e 14.3 % de evitar aumentos y promociones del personal.

¿Asimismo, fueron cuestionados sobre si le afectan las nuevas restricciones vigentes del semáforo a partir del 3 de enero?, el 60.9 % dijo que si y el 39.1 % dijo que no.

¿Por último, se les pregunto si cambiar el semáforo epidemiológico de naranja a rojo pone en riesgo a su empresa de cerrar? El 43.8 % dijo que no, el 30.5 % dijo tal vez y el 25.8 % dijo sí.