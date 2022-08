El Programa de Médico Cirujano de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inició este 15 de agosto con la fase definitoria de evaluación para obtener la acreditación de su calidad académica por parte del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A.C. (COMAEM).

Esta es la cuarta evaluación con fines de reacreditación que se realiza a la licenciatura de la UACJ por parte del COMAEM, organismo que está avalado por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior (COPAES), la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES), la World Federation for Medical Education y The National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (NCFMEA).

En la ceremonia de inicio de la fase presencial de la evaluación de la licenciatura de Médico Cirujano, el coordinador de los evaluadores del COMAEM, el doctor Alfonso Barajas Martínez, dijo que este trabajo evaluativo de la carrera era atípico y complicado, debido a que se realizaba con una metodología híbrida; presencial y virtual.

Dijo además que se trataba de un proceso diferente al que se siguió en 2018, ya que comprendía una mayor cantidad de indicadores y de estándares de calidad.

“El objetivo de estas evaluaciones para la acreditación es impulsar la calidad de la educación médica del país”, agregó.

Dijo que el proceso de evaluación de las carreras de medicina es muy diferente a los que se siguen con los demás programas educativos, porque requiere cumplir con las grandes exigencias sociales y con altos estándares de la formación de la medicina.

El rector de la UACJ, Juan Ignacio Camargo Nassar, dijo en la ceremonia que para la Universidad los procesos de evaluación de la calidad de los programas son muy importantes porque es la única manera de conocer los avances que se tienen en la educación.

Dijo también que esta administración trabaja permanentemente en el mejoramiento de sus programas educativos.

Agregó que la UACJ es una institución pública con virtudes y problemas pero que ve a estos como áreas de oportunidad para la mejora continua para la formación de sus estudiantes.

Indicó que la Universidad asume el compromiso de cumplir con las recomendaciones que rindan los evaluadores del COMAEM para asegurar la calidad académica.

Durante tres días, el equipo de evaluadores de COMAEM, integrado por el doctor Alfonso Barajas Martínez, quien es el coordinador; la doctora María Antonia del Carmen Torres Álvarez, el doctor Víctor Hugo Pimentel Montejano, Salvador González Ortiz y el doctor Moisés Mota Ortiz, realizarán el trabajo de evaluación de la carrera. Los dos primeros de manera presencial y el resto en modalidad virtual.

En la ceremonia de inicio de estos trabajos, el rector estuvo acompañado del secretario general de la UACJ, Daniel Constandse Cortez; la directora general de Planeación y Desarrollo Institucional, María Esther Mears Delgado; el director del Instituto de Ciencias Biomédicas, Salvador Nava Martínez y otros funcionarios universitarios.