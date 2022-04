-La inoculación de se realiza en Centros Comerciales y Unidades Médicas.

La Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones a cargo de la vacunación contra COVID-19, informa que a partir del 12 de abril se lleva a cabo la aplicación de primeras, segundas y terceras dosis de AstraZeneca para las personas mayores de 18 años, en las unidades médicas de Ciudad Juárez y en Praxedis G. Guerrero.

Para esta estrategia, las mujeres embarazadas que tengan 9 o más semanas de gestación, también pueden acudir para inocularse con dicho biológico.

En Ciudad Juárez se habilitaron los siguientes centros de salud con estos horarios:

– CAAPS Águilas de Zaragoza, con un horario de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y los sábados de 8:00 a 18:30 horas.

– En un horario de lunes a viernes de 7:00 a 14:30 horas para el C.S No. 14 Fidel Ávila, CESSA Senderos y C.S.R. Samalayuca.

– De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas para el C.S.R Guadalupe, San Isidro, C.S No. 5 Revolución Mexicana, el No. 3 División del Norte, el No. 6 Independencia II, No. 9 Aztecas II, CESSA Colinas, C.S. Dr. Luis Estavillo Muñoz y CAAPS Anapra.

– Con un horario de 7:00 a 14:30 horas, el centro de salud No. 7 Independencia I, el No. 10 Morelos y el No. 8 Aztecas I.

– De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas, las unidades de salud de Ahumada, Galeana, Todos Somos Mexicanos, No. 12 San Felipe y No.15 Plutarco Elías Calles

Por su parte, las sedes ubicadas en las oficinas de la jurisdicción sanitaria II y las plazas comerciales de Las Torres, Galerías Tec y Mi Libramiento aplicarán los biológicos del jueves al sábado con un horario de 9:00 a 18:00 horas.

En Praxedis G. Guerrero se lleva a cabo de lunes viernes de 8:00 a 14:30 horas, para las unidades de C.S.R. Praxedis y C.S.R Porvenir.

Para recibir la dosis de vacuna, la ciudadanía debe acudir con el comprobante de vacunación para la segunda o tercera dosis y haber transcurrido 4 meses desde su última aplicación, el formato de registro impreso que puede obtenerse en mivacuna.salud.gob.mx, la identificación oficial y la copia de la CURP.

La dependencia estatal exhorta a la población a completar su esquema de vacunación, a realizar las medidas preventivas ante COVID-19 como son mantener la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y el lavado de manos con frecuencia.