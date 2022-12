By

Para este jueves, la dirección de Protección Civil Municipal pronostica un 20 por ciento de posibilidades de lluvia con una temperatura máxima de 15 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados.

En cuanto al viento indicó que este se estará registrando con una velocidad de entre 10 y 25 kilómetros por hora con rachas que alcanzarán los 34 kilómetros por hora.

Adelantó que para mañana viernes, las temperaturas continuaran en una máxima de 15 grados centígrados y una mínima de 6 gados centígrados, con vientos de 10 a 32 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Pidió no exponerse y en caso de salir no refugiarse bajo árboles, bardas o espectaculares que pudieran colapsa, así como manejar con precaución y no rebasar los límites de velocidad.

El nuevo frente frío número 20 se extenderá sobre el noroeste de la República Mexicana, se asociará con una vaguada polar, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha región, además de rachas fuertes de viento en el noroeste y norte del territorio nacional.