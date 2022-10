By

Cuando el buque de cargas Laodicea atracó en el Líbano el verano pasado, diplomáticos ucranianos dijeron que llevaba granos robados por Rusia y pidieron a las autoridades libanesas que lo incautasen.

Moscú dijo que la denuncia era “falsa y sin fundamento”, y el procurador general del Líbano le dio la razón. Decidió que las 10.000 toneladas de cebada y maíz que llevaba no habían sido robadas y permitió su desembarco.

Una investigación de la Associated Press y la serie “Frontline” de la cadena televisiva PBS, sin embargo, comprobó que el Laodicea, propiedad de Siria, es parte de una sofisticada operación de contrabando dirigida por Rusia, que emplea listas de embarques falsificadas y engaños para robar cereales ucranianos por un valor de al menos 530 millones de dólares, que ayudaron a financiar la maquinaria de guerra de Vladimir Putin.

La AP empleó imágenes satelitales y transpondedores marítimos para seguir los pasos de tres docenas de barcos que hicieron más de 50 viajes transportando granos de las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia a puertos de Turquía, Siria, el Líbano y otros países.

Este despacho es parte de una investigación de AP y Frontline que incluye el documental “Putin’s Attack on Ukraine: Documenting War Crimes” (El ataque de Putin a Ucrania: Documentando crímenes de guerra), a ser estrenado el 9 de octubre en PBS.

Estos robos, que expertos en asuntos legales dicen podrían constituir crímenes de guerra, se producen con la ayuda de acaudalados empresarios y firmas estatales de Rusia y Siria.

Los militares rusos, mientras tanto, han atacado granjas, silos donde se almacenan granos y embarcaciones todavía bajo control ucraniano, haciendo que suban los precios de los alimentos.

Los granos y la harina que transportaba el Laodicea, un barco de 138 metros (453 pies) probablemente partieron de Melitopol, puerto del sur de Ucrania que Rusia ocupó al principio de la guerra.

Un video difundido por las redes sociales el 9 de julio muestra un tren que llega a un enorme depósito de granos en Melitopol, cuyos vagones tenían el logo de la empresa rusa Agro-Fregat LLC, con una espiga de trigo.

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, declaró a la AP que los ocupantes se están llevando grandes cantidades de granos de la región en tren y camiones hasta puertos en Rusia y Crimea, una estratégica península ucraniana que Rusia ocupa ilegalmente desde el 2014.

Una imagen satelital del 11 de julio muestra al Laodicea atracado en un embarcadero de Feodosia. El transpondedor del barco (un aparato que permite ubicar las naves en casos de emergencia) estaba apagado. Dos semanas después, cuando llegó al puerto libanés de Trípoli, dijo que llevaba granos de un pequeño puerto ruso del otro lado del Mar Negro.

Una copia de la lista de embarque de la nave obtenida por la AP decía que provenía de Kavkaz (Rusia). La empresa transportadora era Agro-Fregat, la misma cuyo logo aparecía en los vagones del tren de Melitopol. El comprador era Loyal Agro Co Ltd, mayorista de cereales con sede en Turquía.

Agro-Fregat no respondió a pedidos de explicaciones enviados por email y el teléfono que aparece en su portal estuvo inhabilitado la semana pasada.

Un vocero de Loyal Agro afirmó que el barco provenía de Rusia.

El Laodicea no pudo haber recogido su carga en Kavkaz, el puerto ruso que figura en sus papeles. Tiene un casco de ocho metros (26 pies) y no podría navegar las aguas poco profundas del puerto ruso, que admite barcos con cascos de no más de 5,3 metros (17,5 pies).

La profundidad del puerto de Feodosia es más del doble y puede acomodar fácilmente esa nave.

Otra empresa involucrada en el contrabando de granos es United Shipbuilding Corp., una firma estatal rusa que ha sido sancionada por Estados Unidos por suministrar armas a Rusia en medio de la guerra.

La firma, a través de su subsidiaria Crane Marine Contractor, compró tras barcos de carga pocas semanas antes de que Putin invadiese Ucrania, incursionando en un nuevo terreno, ya que hasta entonces se enfocaba en el suministro de plataformas para el sector petrolero y de gases.

Las tres embarcaciones hicieron al menos 17 viajes entre Crimea y puertos de Turquía y Siria.

Una llamada de la AP a Crane Marine Contractor fue contestada por una recepcionista que dijo el nombre de la empresa y pasó la llamada a otra persona, quien insistió en que la AP tenía el número equivocado.

Durante un viaje típico de mediados de junio, un barco de 170 metros (560 pies) llamado Mikhail Nenashev fue visto cargando productos en la terminal Avlita Grain de Sevastopol, en Crimea, controlada por los rusos. El transpondedor estaba desconectado, una táctica muy usada por contrabandistas.

Llegó el 25 de junio a Dörtyol (Turquía) y atracó en un embarcadero de MMK Metalurji, una productora de acero.

MMK Metalurji es controlada por Victor Rashnikov, un magnate ruso muy allegado a Putin. Rashnikov y su empresa han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

En un email enviado a la AP, MMK dijo que los granos provenían de Kavkaz, en Rusia.

Igual que el Laodicea, el calado del Nenashev es demasiado profundo como para poder ingresar al puerto de Kavkaz.

Turquía se comprometió a frenar el contrabando, pero su ministro de relaciones exteriores afirmó en junio, en una conferencia de prensa, que su país no había encontrado evidencia alguna de un robo.

Un barco de Crane Marine Contractor, el Matros Koshka —lleva el hombre de un marino considerado un héroe nacional en Rusia por su valor durante la Guerra de Crimea de 1854 — se trasladó al norte la semana pasada, hacia el Mar Negro, con destino a Kavkaz, pero desconectó su transpondedor y se le perdió la pisada.

Imágenes satelitales tomadas el jueves pasado lo muestran anclado una vez más en la terminal de granos de Sevastopol, la ciudad ucraniana ocupada por los rusos.

Sarah El Deeb informó desde Beirut y Michael Biesecker lo hizo desde Washington y la verificadora de datos colaboró desde Nueva York. También colaboraron Arijeta Lajka (Nueva York), Zoya Shu (Berlín) y Ahmad El-Katib (Beirut).

LATimes