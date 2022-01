La Secretaría de Salud a través del INSABI, realizará la contratación por seis meses de 36 médicas (o) generales y 76 enfermeras (o) generales titulados para laborar en hospitales de Juárez, Chihuahua, Delicias, Camargo y Guadalupe y Calvo.

Aunque el proceso de registro se cerró en línea el 31 de diciembre, las personas que no se alcanzaron a inscribir por desconocimiento o fallas en la plataforma, pueden acudir el lunes 3 de enero a las 11:00 de la mañana en la ciudad de Chihuahua al Salón de Seminarios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua en donde se aplicará el examen psicométrico.

Los requisitos para participar en la convocatoria de reclutamiento son:

1. Contar con Folio Único de Registro (FUR) del Programa Médicos del Bienestar

2. Ser ciudadana (o) mexicana (o), en pleno ejercicio de sus derechos, o extranjera (o) cuya condición migratoria permita el ejercicio de la profesión correspondiente.

3. Contar con Título académico y cédula profesional, o los estudios que acrediten el perfil que se requiera para el puesto.

4. No estar inhabilitada (o) para el servicio público federal, ni encontrarse en alguna otra causa de impedimento legal.

5. No ser parte de algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de la Secretaría de Salud, o los Servicios Estatales de Salud.

6. No contar con un contrato INSABI. En caso de que el participante quede seleccionado, deberá optar por solo un contrato, ya que, de acuerdo a lo establecido por la Normatividad Hacendaria, no deberá contar con dos contratos en una misma dependencia de gobierno.

7. No desempeñar otro empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal, y en caso contrario, deberá PREVIAMENTE TRAMITAR el dictamen de compatibilidad de empleo respectivo, en el siguiente link: http://usp.funcionpublica.gob.mx//DGPOC/COMPATIBILIDADES%20DE%20 EMPLEO/index.html

Es importante destacar que las personas que no lograron inscribirse en línea se les solicitarán los siguientes datos para el registro:

1.- RFC con Homoclave

2.- Domicilio completo (este deberá ser el mismo que aparece en algún comprobante de domicilio: luz, agua, teléfono fijo o internet)

3.- CLABE interbancaria (consta de 18 dígitos y debe ser de una cuenta bancaria nivel 3 y debe ser la misma de un estado de cuenta no mayor a 3 meses)

4.- Elección prioridad de 3 municipios y/o alcaldías (MDB entiende que los estados tienen un amplio territorio y por eso queremos que ingreses los municipios/alcaldías que sean para ti, los de más fácil acceso)

5.- Datos de Contacto (Nombre, teléfono y correo electrónico)

Los detalles de la convocatoria pueden ser consultados en este link:

https://drive.google.com/file/d/1WPOjkAocUys8VwSmxRO4at0_MwWLjNqM/view?usp=sharing