Karlita Romero se pasó de lanza

Rebatinga entre hombres y mujeres

Pal’ 15 de agosto promete PRI cambios

Mayra Chávez la que cobraba porcentaje del salario a Trabajadores del gobierno de Duarte

En el mero día de su diablo, desde Mazatlán, el exgobernador paseño Javier Corral Jurado envió a sus detractores políticos un mensaje retador y cargado de jiribilla, justo un día antes de que la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado iniciara el juicio político en su contra.

Corral trepó una foto a su pared de Facebook en donde se ve como “gato remojado” muy sonriente al lado de varios de sus amigos.

Presumió su amor por su esposa Cinthia, lo bien que la pasó por el festejo de su cumpleaños, los restaurantes, las comidas, a sus amigos, lo que disfruta salir a nadar en las aguas del mar abierto, el golf… en fin lo bien que la pasa y la gran vida de rey que siempre se ha dado.

“Me siento entero para enfrentar los retos por venir, porque siempre tengo entusiasmo y esperanza por el mañana, porque tengo la íntima convicción desde niño que la verdad triunfa sobre la mentira, y que el valor de la dignidad personal se sobrepone a cualquier miseria humana”, fue el soberbio mensaje que escribió entre líneas a sus acusadores.

Para nada se refirió al juicio político que ya se inició en el Congreso local, acaso será porque muy en lo profundo de su mente cree que esa acción “nació muerta”, y es que según dicen en su círculo de allegados “no sé pueden juzgar hechos del pasado con una ley nueva”.

Pero como el miedo no anda en burro el exmandatario estatal ya contrató al despacho del famoso abogado Fernando Gómez-Mont Urueta, sí el mismísimo ex secretario de gobernación y exdiputado federal para que lo defienda en ese juicio político que apenas empieza y que seguramente dará mucho de qué hablar.

*****

Los panistas más celosos de sus principios partidistas traen entre ceja y ceja a la directora del Fidecomiso ¡Ah Chihuahua! Karla Romero, porque además de llevar el corralismo en el ADN, ha traicionado al blanquiazul para colarse al grupo de operadores de una de las corcholatas de AMLO.

A Karlita se le vio muy activa en la comitiva de Marcelo Ebrard durante su reciente visita a Ciudad Juárez.

Aseguran las lenguas de filo de machete que la funcionaria estatal, que por cierto fue herencia en la secretaría de Turismo de la administración pasada, no se ausentó ni un minuto de los recorridos y eventos del canciller quien vino a promocionar su imagen en la frontera rumbo al 2024.

A la “fifí” Romero se le vio muy atenta en a reunión que sostuvo Ebrard con un grupo de empresarios en el restaurante el Toroquintaco, pese a que ella no es empresaria y a la prohibición de Acción Nacional.

A ver que dice al respecto el nuevo secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos sobre este asunto y se atreve a echarse el trompo a la uña.

*****

El Comité Municipal del bolillo azul de Ciudad Juárez no será exclusivo para candidata mujer, será mixto, así lo acordó la dirigencia nacional de Acción Nacional tras la decisión del género de aspirantes a dirigir el partido en los diversos municipios.

Ante la decisión María Valadez, Laura Marín, Maura González, Marisela Terrazas e Isaí Arámbula le meterán nitro a su cabildeo en el interior del partido para participar en el proceso interno de selección de la nueva dirigencia que tendría como fecha el 11 de septiembre.

El CEN del blanquiazul en voz de su consejero nacional Mario Vázquez dio a conocer ayer que en el estado podrán participar solo mujeres en 21 comités municipales; en el resto será para participación mixta.

En el municipio de Juárez podrán participar hombres y mujeres, así que la disputa por la silla que ocupa actualmente el regidor Joob Quintín Flores se pondrá buena.

Aunque vale mencionar que alcanzará la dirigencia aquella mujer u hombre que tenga las mejores simpatías con la gobernadora Maru Campos, quien seguramente buscará que haya una candidatura de unidad.

Pero mientras se van acomodando las calabazas en la carreta don Lalo Fernández, Ulises pacheco Víctor Uribe, Oscar Berumen y Ricardo Vega ya levantaron la mano para entrarle a la rebatinga política interna de Acción Nacional. Todo sea por la presidencia del partido.

*****

Todo apunta que para mediados del mes de agosto llegarán al Comité Municipal del PRI los esperados cambios de la dirigencia.

Los integrantes del órgano auxiliar municipal de la Comisión Estatal de Procesos Internos Óscar Luis Acosta García, Gloria Viviana Juárez Fierro y Armando Meléndez de la Torre ya tienen todo listo para planchar lo que será una designación.

Por el momento en el viejo galerón de Lerdo y Galeana los ánimos están muy apacibles y en espera de las indicaciones de la capital del estado.

Mientras los aspirantes a dirigir el tricolor en esta frontera Beto Reyes Rojas, Mireya Porras, Fernando Rodríguez Giner, Manuel Alarcón y el actual dirigente fantasmal Jaime Cano hacen su luchita para lograr quedarse con la presidencia del partido.

En días pasados el dirigente estatal Alejandro Domínguez estuvo aquí en Juárez semblanteando a los que han levantado la mano para convocarlos a que lleven la fiesta en paz.

Ha trascendido que la elección del nuevo dirigente del Comité Municipal pudiera darse el 14 o 15 de agosto y todo apunta que será por designación. ¡Muy tranquila!

*****

Después del desaseado proceso de elección de consejeros del partido movimiento MORENA muchos sintieron la traición y mala leche de sus seudo lideres.

La formula del inquilino del primer piso fue nada más y nada menos que la srita. despedida del senado por violentar los valores del partido en el poder, Andrea Chávez; mientras que, el alfil del lado del Bienestar fue quien en la elección del 2018 gritaba y se pronunciaba en contra del líder moral del movimiento AMLO, la misma que extorsionaba a los empleados del Gobierno del Estado en la JMAS con un porcentaje de su salario para apoyar las campañas del partido que ella representaba en aquel entonces, nos referimos a la expriista Mayra Chávez, de los demás mejor ni mencionar sus cualidades porque pobre MORENA con un gran debut y hoy con una segura despedida.

La realidad es que el gran perdedor fue el partido MORENA, pero dentro de esta realidad el ganador fue JCLR ya que alcanzó la mayor cantidad de delegados que le permitirán tener mano para imponer a la próxima dirigente del Comité Estatal, así se cobran las puñaladas en la política, por ello todo el recurso para hacerse del control del partido.