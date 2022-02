By

Empleada municipal descuida trabajo por Morena

Chorrea corrupción en Comisión Nacional del Agua

Regidoras meten las manitas en relevo sindical

El apellido Corral Jurado ya forma parte del gobierno de Maru Campos.

Paty, la hermana del exgobernador Javier Corral, fue llamada para ocupar la oficina de ingresos de la Recaudación de Rentas, dependencia estatal que comanda el buen Rogelio Loya Luna.

La hermana incómoda de Lety y Javier luchó contra viento y marea para apoyar la candidatura de la hoy gobernadora, pese a la oposición férrea de sus hermanos que en tiempos de precampaña y la campaña fueron los principales cazadores de Maru Campos.

Patricia Corral Jurado tiene dos semanas laborando en ingresos de Recaudación de Rentas; fue recomendada por la propia gobernadora, quien según dicen, pidió a Rogelio Loya la cuide y la proteja de los depredadores políticos que le tienen animadversión al apellido Corral.

La nueva funcionaria levantó polvareda cuando se dejó ver en varios eventos de campaña de Maru en Ciudad Juárez.

Entre panistas es sabido y conocido que Paty tiene bien pintada la raya con sus hermanos y no la lleva muy bien con ellos. Los motivos muy pocos los conocen.

****

La que tuvo gran actividad partidista fue Rubí, la hermana de Liz Guzmán Argueta, delegada regional de los Programas de Bienestar.

El problema no sería ese sino hubiera participado en un evento del partido de Morena en horario de trabajo, porque para los que aún no saben, Rubí es empleada del Municipio de Juárez y su jefe es el Coordinador de Redes Sociales, Daniel Shiguetomi Shirai.

Resulta que, en vez de estar al pendiente de su trabajo en el municipio, se presentó ayer a las 11:00 de la mañana a la rueda de prensa de Morena para anunciar la movilización que harían más tarde en defensa de la reforma eléctrica de AMLO.

Los pocos compañeros de los medios de comunicación que conocían a Rubí y que sabían que es empleada municipal, le cuestionaron porqué estaba en una conferencia de prensa de un partido político en horas de trabajo del municipio, pero le valió gorro al mencionar que a ella no le afectaba porque solo era empleada y no funcionaria municipal que por la veda electoral. ‘eso qué…’

Por si fuera poco, se le ocurrió comentar que iba a hacer el comunicado para la página web del partido Morena, si, a la misma hora que debería estar trabajando en la presidencia municipal.

Pero hay más, de ahí acompañó a sus compañeros de Morena al centro de la ciudad para participar activamente en esta movilización del Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica y prueba de ello, fueron las fotos que subieron en las redes sociales de Regenerando el Estado Grande.

“Ciudadanía y militancia participamos en el mitin simultáneo en todos los estados de nuestro país para combatir las mentiras que los intereses afectados esparcen en torno a la Reforma Eléctrica.

El pueblo es inteligente, sabemos que debemos defender nuestra soberanía energética, de esa manera combatiremos los altos precios y la discrecionalidad en la proveeduría de servicios tan esenciales como la luz eléctrica”, fue lo que pusieron en redes sociales apareciendo Rubí en horas de trabajo.

Esperaremos cuál va a ser la postura del Coordinador de Redes Sociales del Municipio, Daniel Shiguetomi Shirai con su empleada Rubí que, en vez de apoyar en levantar la página del presidente municipal, prefiera hacer proselitismo partidista a favor de otros.

*****

La delegación local de la Comisión Nacional del Agua sigue siendo una de las peores referencias que tiene la 4T de Chihuahua, pues su ineficiencia es inaudita y los niveles de corrupción en sus oficinas son casi una burla a los criterios de cero tolerancia que el presidente AMLO tiene como pilar principal de su línea discursiva.

Es increíble que a nivel central no se hayan tomado cartas en el asunto cuando es una de las dependencias que peor desempeño ha mostrado.

Imposible que no se hayan dado cuenta que en sus archivos se encuentran pudriéndose al menos 15 mil expedientes en un tema que es de vital importancia para diversos sectores productivos, indispensables para la economía de Chihuahua.

Tal parece que les paso de noche que parte de la debacle electoral que sufrió MORENA en el 2018 fue por la ineficiencia de Conagua.

Y ahí en la dependencia, poco les importó ser un lastre al proyecto del entonces candidato a la gubernatura Juan Carlos Loera. Por el contrario, nadaron de muertito mientras ardía Troya en la boquilla.

Es claro que Loera no se explica la razón por la que los funcionarios de la Conagua no operaron a favor de resolver los problemas en la zona centro sur del estado que fueron factor de violencia y le hundieron electoralmente.

Parece ser que no se enteró que estos le abrieron un boquete mediático cuyo daño hasta el momento no ha sido subsanado.

Ahora, sale a la luz la quinta columna que existe dentro de la dependencia federal, cuya cabeza visible es ni más ni menos que el propio subdirector, a quien conocen como el inge Eli Vázquez, quien además de ser militante del Partido Acción Nacional, tiene señalamientos de corrupción e ineficiencia.

Pero él tan tranquilo sigue haciendo hasta lo imposible por mantener vigentes los problemas del agua en el Estado, para que este sea un polvorín para futuros procesos electorales.

La prueba está en que Chihuahua es el Estado con el mayor rezago, incluso por encima de otras entidades que tienen menos estructura administrativa y operativa.

No hay peor ciego que el que no quiere ver.

*****

La lucha por el poder de la sección 42 del Sindicato del SNTE arrecia conforme se va febrero y se acerca marzo.

En redes sociales la guerra sucia entre los grupos de maestros se sacan los trapitos sucios; ayer circuló que “hasta los regidores están amenazando a los profes para que voten por ECO”.

Filtraron que en la operación de acarreo a los banquetes que organizan los regentes del grupo ECO lo hacen mediante amenazas.

Aseguran que el profe Gerardo Arrieta, jefe académico de secundarias del magisterio estatal en la subsecretaría zona Norte y Rosalina Vázquez Mora, exjefa de recursos humanos de la misma subsecretaría, andan amafiados para lograr el objetivo.

Comentan que la “Cosa Nostra” sindical operó para este malogrado evento, las regidoras Karla Escalante y Vanessa Mora haciendo llamadas supuestamente para amenazar a directores de que no van a recibir favores del municipio de Juárez si no se alinean con Gabriel Faudoa, candidato oficial de Ever Avitia actual dirigente de la Sección 42.

Los profes esperan que la convocatoria para el relevo sindical salga en un máximo de 30 o 40 días.

Trascendió que el Comité Nacional tomará las riendas de la 42 con miras al relevo sindical.