La candidata a la gubernatura de la coalición “Nos Une Chihuahua”, Maru Campos, reveló que espera más ataques y mentiras en su contra en esta etapa de cierre de la campaña política rumbo a las elecciones del 6 de junio, por lo cual, pidió a los ciudadanos no dejarse engañar.

En un video que subió a sus redes sociales, Maru Campos, mostró el documento que han utilizado sus adversarios y el gobierno estatal para perseguirla en un intento por no dejarla llegar a la gubernatura. Insistió que se trata de un montaje de esta persecución política del actual gobernador del estado, Javier Corral, a quien acusó de tener un pacto con MORENA.

“Este es el único elemento en que basan sus acusaciones, esta es una prueba más de lo que siempre he dicho, esto es un montaje y es una persecución política desde el gobierno estatal, sí del gobernador, ya nada nos sorprende de él, ya sabemos que no me quiere, pero cada vez es más claro que él, le ha estado haciendo la tarea a MORENA y poniendo en riesgo el futuro de los chihuahuenses, tal vez algún pacto tendrán”, afirmó Maru Campos.

Advirtió que a dos semanas de cierre de las campañas, espera nuevos ataques de sus adversarios y del propio gobernador del estado, Javier Corral.

“Seguramente me van a atacar más y todavía más fuerte, porque saben que vamos ganando. No nos van a detener, ni a tí ni a mí, porque necesitamos un gobierno más fuerte con resultados. No te dejes engañar, a la primera mujer gobernadora del estado no la van a detener con ninguna mentira, ni calumnia nueva o vieja”, aseguró.

Recordó que hace unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó como legal y válida su candidatura a la gubernatura, por lo cual, pidió a sus seguidores y simpatizantes no dejarse engañar por mentiras.

“Esta semana TEPJF nos dio nuevamente la razón, este organismo es la última instancia y quien tiene la última palabra en materia electoral en el país, dijo que mi candidatura a la gubernatura es absolutamente legal y válida desechando las impugnaciones de MORENA y Movimiento Ciudadano, claro que esto les dolió y les ardió más, así que de seguro van inventar nuevas mentiras”, insistió.

La abanderada de la coalición PAN-PRD, realiza visita a municipios del noroeste del estado como; Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos.