Ciudad Juárez. – Cruz Pérez Cuéllar, candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, por Morena, en la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, gana indiscutiblemente el debate con posturas y propuestas claras y precisas ante las preguntas que la ciudadanía les hizo llegar previamente.

“Estoy muy orgullo, dijo Cruz Pérez Cuéllar, de apoyar a la Cuarta Transformación y de haber hecho las reformas legales y de austeridad republicana que hoy permiten que en Ciudad Juarez 148 mil 573 mil personas reciban algún programa de Gobierno Federal; esto es una de las cosas que he hecho por Juárez, no premios fantasmas, ni hospitales que no existen. No, cosas reales y concretas gracias a las reformas en el Senado de la República.

En respuesta a la pregunta ciudadana sobre cuál es su plan para garantizar fortalecer y avanzar en el ejercicio de los derechos humanos a la participación ciudadana en el cabildo, Cruz Pérez Cuéllar dijo que la respuesta tiene relación con la seguridad pública.

“Es el tema de la violencia de género, que está muy grave en la ciudad y en el tema de falta de respeto a los derechos humanos debemos hacer un gran esfuerzo para hacer una política integral del ayuntamiento en primer lugar capacitando a toda la policía municipal, donde ya se creó una unidad para atender la violencia de género, podríamos crear otra para atender a los derechos humanos”. Sin embargo, comunicó que lo principal es capacitar a toda la policía municipal en materia de los respetos de los derechos humanos y protocolos de atención.

Sobre el tema de apoyo a las mujeres, Cruz Pérez Cuéllar dijo que ya ha hecho compromisos para construir una red de estancias infantiles, y que en su administración invertirá más recursos del municipio para sacar adelante a las mujeres.

Informó que su gabinete será paritario, es decir mitad hombres y mitad de mujeres. Además, en su administración se gestionará el programa “Camina segura” para alumbrarles el camino a las madres trabajadoras.

También dijo que ya ha establecido compromisos con la red Mesa de Mujeres, “hemos establecido compromisos para apoyar a todas las que sean víctimas de violencia”.

Cruz Pérez Cuéllar reiteró que, desde septiembre, cuando inicié su administración va a recuperar espacios y parques en las colonias más alejadas, con vegetación propia del desierto.

También adelantó que hará gestiones internaciones para mejorar el medio ambiente y la sustentabilidad de Ciudad Juarez, “vamos a acudir a instancias internacionales como ONU con su fondo Hábitat, el Banco de Desarrollo de América del Norte que esta junto con la Comisión de Cooperación Ecológica fronteriza que inclusive tiene recursos a fondo perdido, ¡Vamos a traer recursos a Ciudad Juarez!”.

Sobre el servicio de PASA, dijo que lanzará una convocatoria transparente y que no entregará a una sola empresa la concesión del servicio, ni por un plazo largo, porque señaló que “eso es pura corrupción.

“En mis recorridos me he topado con que Pasa no pasa, tenemos que sacarlos de Juárez y volver a convocar, que sean dos o tres empresas”, manifestó.

Para finalizar, Cruz Pérez Cuéllar expresó que los Juarenses son la esperanza del cambio.

“Juarenses ustedes son la esperanza del cambio, esta gran sociedad juarense no tiene la ciudad que se merece, esta sociedad tiene todo lo que ha logrado gracias al sacrifico, al trabajo de miles de hombres y mujeres de Juarez y de todo el país que han llegado a esta tierra bendita, por eso nos dicen los indomables, por eso vengo a pedirles su voto, porque mis padres me enseñaron y mis abuelos también , que lo valioso que tiene un hombre y una mujer es su palabra y hoy vengo a comprometer mi palabra a que voy a trabajar sin descanso para que esta sociedad tenga la ciudad que se merece, sobre todo para nuestros niños y nuestros jóvenes

“Vengo a darles la palabra de que valdrá la pena, de que con el mismo entusiasmo y la fuerza con la que estamos pidiendo el voto vamos a trabajar y vamos a gobernar los próximos 3 años.

¡Este 6 de julio vota por Morena, porque vamos a ganar, sonríe y vamos a escribir la nueva historia de Ciudad Juárez!