By

Sigue la migración hacia otros partidos

La crema y nata reunidos en la entrega de galardonados del CCE

En uno de sus puntos más bajos aprobación de AMLO

De dos a tres semanas horario desfasado de El Paso

Al titular de servicios Públicos ya le empiezan a decir “kid Pasas”

En el otrora partidazo Revolucionario Institucional todo sigue igual, la llegada de Mireya Porras de nada ha servido para darle un “refresh” a la institución y sacarla del inactivismo partidista.

Entre la etapa del anterior dirigente Jaime Cano y la actual no ha pasado absolutamente nada.

No hay reuniones de trabajo; el edificio permanece vacío y hasta lúgubre; no se dan posicionamiento sobre las diversas temáticas a los medios de comunicación; no hay pronunciamientos hacia los tres niveles de gobierno en los que ninguno gobierna el PRI.

Algunos de los pocos priístas que quedan llegaron a pensar que esta dirigencia retomaría las famosas reuniones dominicales de cada domingo, pero ni eso.

Mireya Porras y su secretario Manuel Alarcón parecen el premio mayor, no se les ve por ningún lado y la profesora escasamente cumple con su trabajo de regidora, dónde, por cierto, también brilla por su ausencia de posicionamientos.

Los que si permanecen activos son los miembros de la organización Unidad y Participación que ya están corriendo las invitaciones para un desayuno con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

El evento se llevará a cabo el sábado 19 de noviembre en el salón Cepia. Por lo que esta organización tiene más actividad que el Comité Municipal del PRI ya que llevan a cabo reuniones de trabajo cada semana.

Así las cosas, en el fantasmal Partido Revolucionario Institucional.

***

Ahora resultó que la serranista Fernanda Ávalos pasará a ser la nueva dirigente del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México.

Parece ser que la migración de los priístas hacia otros partidos es imparable.

No se le conoce expertiz político a la nueva dirigente que tomará posesión a finales de este mes.

Ávalos pertenece al establo político de Enrique Serrano en donde tendrá el consejo experto en su nuevo transitar político.

Qué pensará Alejandro Domínguez y Mireya Porras que cada vez se quedan más solos, aunque eso sí sus pensamientos sólo vuelan hacia las posiciones de lista y plurinominales de lo que queda del PRI.

***

La crema y nada de la sociedad juarense se reunió la noche de ayer en la cena de gala organizado por el Consejo Coordinador Empresarial para galardonar al empresario y negocio del año.

Empresarios, políticos, funcionarios, compañeros periodistas e invitados especiales se hicieron presentes en el salón de eventos La Cité para ser testigos del reconocimiento que lo hicieron a los empresarios Julio Chiu y a Gustavo Muñoz Hepo.

Quien estuvo como invitado especial fue al periodista Carlos Loret de Mola quien ofreció una ponencia especial.

Su participación se enfoque cien por ciento al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su fallida política de gobernar el país.

Habló de la libertad de expresión, la pretensión del gobierno federal de eliminar las instituciones como es el INE.

El papel que juegan los empresarios para el desarrollo del país.

Quien estuvieron también presentes fueron los políticos Héctor ‘Teto’ Murguía Lardizábal y Enrique Serrano Escobar.

El evento fue todo un éxito por la gran convocatoria que lograron los organizadores del CCE encabezada por Fabiola Luna Ávila, además de la organización que estuvo muy aceptada por los presentes.

***

En lo que el Congreso del Estado aprueba la próxima semana la petición para que el Congreso de la Unión iguale los horarios de los municipios fronterizos con el de la hora central que rige a El Paso, Texas permanecería desfasados de dos a tres semanas con una diferencia de una hora.

Aunque algunos juarenses todavía recuerdan cuando hace más de dos décadas esto sucedía cada año; lo cierto es que los habitantes y los sectores productivos de ambas fronteras hacían sus ajustes y ya estaban acostumbrados a esa situación.

Ahora será temporal en lo que lo aprueban el Congreso del Estado y el Congreso de la Unión.

No deja de haber un gran descontento entre los comerciantes y la industria de la manufactura de la frontera ya que quedó muy clara la falta de previsión del Congreso del Estado.

Por lo que los diputados de origen juarense de todos los partidos políticos ante su error han guardado un sepulcral silencio, todo lo que digan de este tema va a ser usado en su contra.

Mientras tanto se dan hasta con la cubeta por el tema de la reforma electoral.

***

De acuerdo con LaEncuesta mx el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en uno de sus puntos más bajos en cuanto a aprobación de su mandato, según mediciones que datan de su primer mes de gobierno.

En la actualidad solamente lo aprueban un 53.8 y lo desaprueban un 41.4 por ciento.

En Chihuahua aún tiene una mayor baja en su aprobación, sólo lo aprueban 44.7, menos de la mitad.

En el aspecto de economía un 67.5 lo desaprueba y un 26.9 está de acuerdo.

En la terrible seguridad pública un 76.7 la desaprueba y solo un bajísimo 19.2 por ciento están de acuerdo con los abrazos no balazos.

La empresa especifica que su demoscopía consistió en 5 mil encuestas telefónicas a personas adultas que cuentan con teléfono celular; y el diseño de la encuesta fue probabilístico. Fue levantada en el periodo del 27 al 30 de octubre del 2022.

Esta es una de las encuestas donde AMLO ha salido más bajo, por lo que es muy bien aceptada por la oposición y evidentemente los morenos la desestiman y no la aceptan.

Veremos en los próximos días qué saldo le deja al presidente su aferramiento a querer desaparecer el INE y que aparezca posiblemente el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Encuestas (INEC).

***

Los días van y vienen para el famoso boxeador Arturo Rivera y resulta que a Pasa no le ha podido ni siquiera meter un jab.

El abandono durante uno o dos días de las rutas de recolección de basura las sigue incumpliendo Pasa, hay sectores en donde tardan en ir hasta dos o tres semanas.

En Ciudad Juárez se llegó a pensar que el cambio de director de Servicios Públicos municipales iba a ser el detonante para que la incumplida empresa empezara a cumplir.

Pero los días pasan y ahora ni siquiera los sectores desprotegidos están siendo cubiertos por los 10 camiones que rentó la dirección de Limpia. Igual que su jefe, el director de limpia Gibrán Solís brilla por su ineptitud en el tema de la empresa Pasa.

Hasta cuándo los juarenses tendrán que soportar la incompetencia de la empresa y de estos dos funcionarios municipales. Y la regidora Austria Galindo ya ni por asomo se acuerda del tema de que Pasa no pasa.