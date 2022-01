Previo a que comenzara la Gran Final del Apertura 2021, la Liga MX dio a conocer el calendario oficial para el torneo Grita México Clausura 2022.

¿Cuándo inicia la Liga MX 2022?

Arrancará el jueves 6 de enero del 2022 con el duelo Atlético San Luis vs Pachuca.

¿Cuándo se jugará la final del Clausura 2022?

Asimismo, la Liga MX detalló que la Gran Final del Vuelta del próximo campeonato se llevará a cabo el día 29 de mayo; mientras que la Final de Ida fue programada para el día 26 de dicho mes.

Cabe resaltar que el esperado Clásico Nacional se llevará a cabo la Jornada 10 en la cancha del Estadio Akron. Mientras que el duelo en la Fase Regular entre Rayados y Tigres fue programado para la Jornada 11 en la cancha del Estadio Universitario.

Fechas clave del Clausura 2022

• Fase Regular: 6 de enero al 1 de mayo

• Repechaje: 7 y 8 de mayo

• Cuartos de Final: Del 11 al 15 de mayo

• Semifinales: Del 18 al 22 de mayo

• Final de Ida: 26 de mayo

• Gran Final: 29 de mayo

Clásicos y partidos importantes de Liga MX

• León vs Atlas | miércoles 19 de enero | 21:00 horas

• Pumas vs Tigres | sábado 22 de enero | 21:00 horas

• Pumas vs América | domingo 26 de febrero | 21:00 horas

• Rayados vs América | sábado 5 de marzo | 19:00 horas

• Cruz Azul vs Pumas | sábado 12 de marzo | 19:00 horas

• Chivas vs América | sábado 12 de marzo | 21:00 horas

• Atlas vs Chivas | domingo 20 de marzo | 19:00 horas

• Cruz Azul vs Chivas | sábado 16 de abril | 21:00 horas

• Tigres vs América | sábado 23 de abril | 19:00 horas

• Cruz Azul vs América | sábado o domingo 30 o 1 de mayo | 21:00 o 18:00 horas

CMT