En el segundo día de la Cumbre de las Américas, el gobierno anfitrión finalmente presentó una lista de participantes donde se revela que se espera un total de 23 jefes de Estado para cuando el presidente Joe Biden presida la ceremonia inaugural este miércoles en Los Ángeles, mientras que Cuba sigue entre los países más presentes a pesar de su ausencia.

La ceremonia inaugural está programada para la tarde del miércoles con lo cual arrancará el programa de plenarias y reuniones entre los mandatarios invitados o sus representantes que continuará hasta el viernes. Mientras tanto, en estos dos primeros días sesionaron en foros paralelos oficiales diversos representantes de la sociedad civil, sector empresarial y jóvenes quienes presentarán sus recomendaciones a la cumbre a fines de esta semana.

Este martes, la vicepresidenta Kamala Harris anunció, en el marco de la cumbre, que se ha logrado obtener más de 1.9 mil millones de dólares en nuevos compromisos del sector privado para el esfuerzo que ella lanzó en julio del año pasado para generar oportunidades económicas en el norte de Centroamérica -Guatemala, El Salvador y Honduras- como parte de la estrategia del gobierno de Biden para abordar las “causas fundamentales” de la migración. Con ello, el total de los compromisos ahora ascienden a más de 3.2 millones de dólares.

Pero como en otros rubros, la participación o no de varios mandatarios esta empañando esfuerzos como estos para el gobierno de Biden. De hecho, por ahora no estarán presentes los mandatarios de justo los tres países centroamericanos donde Harris está impulsando su iniciativa. La presidenta Xiomara Castro, de Honduras y Alejandro Giammattei, de Guatemala, ya habían indicado que no llegarán a Los Ángeles y su contraparte salvadoreña Nayib Bukele no aparece en la lista oficial, solo su canciller.

Ademas de estos tres, los otros países que no están enviando a sus mandatarios pero sí a sus cancilleres u otros representantes oficiales incluyen a México, Bolivia, Granada y San Kitts y Nevis. Por lo menos tres de ellos, junto con Honduras, citaron la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua como la razón principal para la no participación de sus mandatarios.

Por segundo día, y como se pronostica será el caso a lo largo de la semana, Cuba estaba presente en la Cumbre a pesar de su ausencia oficial.

Este martes el secretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció por tuit que “condenamos las acciones del gobierno de Cuba de negar que asistan siete participantes de la sociedad civil cubana a la Cumbre de las Américas. No invitaremos a los actores no democráticos de Cuba, pero creemos que es vital que participen representantes no gubernamentales de Cuba”.

Pero Nichols no mencionó que su mismo Departamento de Estado en los hechos negó visas a una delegación de 23 cubanos que habían sido invitados a participar en la Cumbre de los Pueblos, el evento alternativo que inicia este miércoles en paralelo con la cumbre oficial con una amplia participación de organizaciones y movimientos progresistas de todo el hemisferio.

El Departamento de Estado insistió que es falso que se negaron las visas, sino que es resultado de “circunstancias muy limitadas” en la embajada en La Habana y que las solicitudes se tenían que hacer en una embajada o consultado fuera de Cuba. Por otro lado, Nichols también anunció que se había visto con el artista cubano Yotuel en la Cumbre, y afirmó que Estados Unidos apoya a aquellos cubanos que defienden “patria y vida”.

Los oficiales estadunidenses no respondieron a declaraciones de varios participantes quienes aún antes de llegar hicieron eco de la posición de López Obrador de no excluir a Cuba entre otros países, incluyendo el presidente de Chile Gabriel Boric -posición que reiteró el lunes durante su visita a Canadá antes de viajar a Los Ángeles- y su contraparte argentino Alberto Fernández, entre otros.

Algunos políticos estadunidenses continuaron atacando a líderes que criticaron al gobierno estadunidense por no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Después de que su colega cubanoestadunidense, el senador Robert Menendez, condenó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir personalmente a la cumbre, el senador republicano Marco Rubio tuiteó este martes que “me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones enteras de su país a los cárteles de droga y es un apologista por una tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana”.

En las actividades iniciales, la Casa Blanca este martes destacó que “promover los valores democráticos y buena gobernanza” ha sido un eje de las cumbres hemisféricas, y que en esta novena edición buscará promover su llamada “Iniciativa Presidencial para la renovación democrática”, bajo la cual informó que el Departamento de Estado y USAID han invertido mas de 477 millones de dólares para apoyar democracia, derechos humanos y la lucha contra la corrupción en el hemisferio occidental.

También se realizan otros eventos oficiales paralelos, o con la participación de algunos de los representantes gubernamentales. El secretario de Estado, Antony Blinken, la vicepresidenta Harris y otros altos funcionarios también participaron en foros académicos o de think tanks que se realizan en conjunto con la cumbre.

Mientras tanto, los “miles” de participantes en las actividades paralelas como en los eventos oficiales de la cumbre inundan el centro de Los Ángeles. Entre ellos, según la lista oficial de participantes estarán los secretarios generales de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, representantes de varias organizaciones multilaterales y regionales (Banco Interamericano, Organización Panamericana de la Salud, etc.) y una lista de “delegaciones de observación” que incluye la Unión Europea, Caricom y varios pases desde Alemania a Japón a Australia a España y hasta Kosovo y Senegal, entre otros.

Ante todo, esto, para los habitantes de Los Ángeles la mayor preocupación no son las disputas geopolíticas sino los efectos de la cumbre sobre la pesadilla crónica del tráfico en esa metrópolis durante esta semana.

LaJornada