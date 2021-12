By

Julio César Chávez Junior dio muestra de su lado humano en este fin de año. Y es que el pugilista mexicano dio a conocer que, con motivo de la Navidad, acudió al Hospital Pediátrico de Culiacán, Sinaloa, para hacer una donación para el personal que ahí labora y para los niños que son atendidos en el nosocomio.

El hijo de El Gran Campeón dio a conocer en sus redes sociales dicha aportación, destacando que lo más importante para él fue pasar tiempo con la gente que labora en el lugar y con los niños que buscan recuperar su salud.

“Me tocó ir al Hospital Pediátrico de Culiacán. Regalé lo más importante, tiempo a niños y sus padres de todo corazón. Después dinero para las medicinas, juguetes, comida. Lo más importante es que lo hicimos de para Dios y para quienes realmente lo necesitan, es de parte nuestro señor Dios que nos mandó estas bendiciones”, redactó el pugilista en su cuenta Instagram, donde también compartió fotos del momento.

No obstante, Julito no dio a conocer la cantidad económica que donó al Hospital Pediátrico de Culiacán, aunque no hay duda de que el gesto realizado es digno de reconocerse.

Chávez Junior reveló que está iniciando las pláticas para una pelea ante el youtuber Jake Paul, aunque indicó que si no se concreta la contienda ante el estadounidense, él ya tiene considerado subirse al ring en febrero de 2022.

“Es cuestión de que se anime (Jake Paul). Que se haga, yo estoy más que puesto si se llega a un acuerdo, si no yo tengo fecha el 5 de febrero en México”.

