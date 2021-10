A través de un oficio fue como 104 trabajadores de INSABI-SEDENA entre doctores y enfermeras del área covid del Hospital General de Gómez Palacio, se enteraron que el 30 de septiembre sería el último día de trabajo, dejándoles pendientes el pago de dos meses de sueldo.

El personal, representa el grupo de médicos y enfermeras que fueron los primeros en atender el área covid en este Hospital General número 8 contratados por la SEDENA a mediados del 2020, y que fueron despedidos en mayo pasado, posteriormente los volvieron a contratar, sin embargo, nuevamente les notificaron su salida el pasado 30 de septiembre a través de un comunicado.

El oficio señala que “está pendiente la autorización para su recontratación, por indicaciones de la Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Durango queda en espera la autorización para la recontratación del personal INSABI SEDENA, por lo cual se le informa que no se presente a elaborar a partir del 1 de octubre”, el cual estaba firmado por José Martínez Martíenz, subdirector médico del Hospital General.

Xavier Rodríguez, doctor afectado al ser parte del grupo del personal despedido, destacó que los compañeros a quien les suspendieron el contrato, fueron los primeros en atender el área covid desde que se habilitó para prestar dicha atención en mayo del 2020, sin embargo, pese al riesgo, actualmente ya no son reconocidos.

“En el Hospital General de la SEDENA número 8 de Gómez Palacio, trabajamos todo el tema del covid, ahí trabajamos prácticamente todo el problema de covid, le dimos el apoyo importante a la nación como el mismo presidente lo hizo en muchos videos y el recalca que todos los trabajadores, no solamente de Gómez Palacio íbamos a tener ciertos beneficios, los cuales eran que ninguno de este grupo se iba a quedar sin empleo, y que siempre iban a tener donde trabajar, que iban a recibir una base”.

Conforme el Contrato del Programa Federal del INSABI, los médicos tenían un sueldo de casi 15 mil pesos libres mensuales, mientras que a los enfermeros el pago variaba entre 7 mil 600 a 9 mil 700 pesos mensuales dependiendo de si tenían especialización.

El motivo de su despido, conforme al oficio, es que el Gobierno Federal no cuenta con recursos para pagarles, mientras que asegura que el Gobierno del Estado de Durango “se ha lavado las manos”.

Xavier Rodríguez destacó qué en el área de covid del Hospital General de Gómez Palacio, actualmente se encuentran 16 personas internadas por covid-19.

“Realmente no sé si hay un fondo político, no sé si el sindicato ahora con las bases que van a llegar, las quieran para ellos, se las van a llevar, la verdad es que necesitamos su apoyo, en Gómez Palacio, Durango, necesitamos su apoyo.

Por su parte la enfermera, Abril Domínguez, quien también forma parte del grupo del personal que no ha sido recontratado, dio a conocer que además de la falta del pago, estuvieron prestando sus servicios sin seguro, lo cual fue una situación muy complicada, en especial para ella ya que su hija de un año y medio enfermó de covid, y no tenía servicio de seguridad social, así como tampoco dinero.

“Me dijeron su hija tiene covid, entonces yo la llevé al ISSSTE y me dijeron “no está dada de alta” y dije “pero es que yo estoy trabajando”, y me dijeron “no, no podemos hacer nada”, no me dieron incapacidad, no pude cuidar a mi hija, fue incertidumbre, y no se le podía comprar el medicamento”.

El grupo de doctores y médicos afectados, contemplan abordar al presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su próxima visita a La Laguna para ver el tema de “Agua Saludable” con la finalidad de darle a conocer la situación que enfrentan, con la esperanza de que vuelva a recontratarlos pues so 104 familias que están viviendo una situación complicada ante la falta de empleo.

Milenio