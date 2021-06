La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum informó que este miércoles se dará a conocer un primer informe del peritaje que la empresa noruega DNV realiza tras el colapso que se registró el pasado 3 de mayo en el Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Lo he dicho siempre y es importante que se conozca porque también a veces hay una muy mala información, lo primero para nosotros puede atender a las víctimas, a cada una de las familias que lamentablemente falleció alguno de sus familiares han recibido todo el apoyo del Gobierno, y al mismo tiempo pues este dictamen que el día de mañana se da su primera parte y ahí vamos a estar comentando algunas cosas de lo que viene hacia adelante”, indicó la mandataria capitalina.

Tras la publicación que se hiciera en el periódico The New York Times en la que se hace referencia a lo sucedido y se señala a los que pudieran tener responsabilidad en el hecho, la mandataria capitalina sostuvo que no tiene sentido politizar el tema.

Quien lea el artículo tendrá sus propias conclusiones, ahí vienen diversas fuentes, pero no quisiera comentar sobre el artículo. Claro que tenemos que seguir hablando de la Línea 12, de la atención a las víctimas y la reparación de la Línea 12, pero este tema de confrontación política al que nos quieren llevar, ahí no vamos a entrar porque no nos lleva a nada y además no tiene sentido politizar este tema”, agregó.

Sheinbaum reiteró que no es política de su gobierno filtrar información, siempre se da de forma directa aseguró, esto después de que el diario estadounidense mencionó que la información con la que cuenta le fue proporcionada por personal de la administración capitalina.

En todo caso, si es que hubiera habido alguna filtración tendrá que hacer su investigación la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que es la que tenía resguardada la zona”, agregó.

Finalmente indicó que una vez que se conozcan los informes finales y se tengan que fincar responsabilidades será la dependencia encabezada por Ernestina Godoy la que tenga que hacer su trabajo. El de su gobierno dijo será el de echar a andar de nuevo la Línea 12 del Metro, pero de forma segura para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la que se vivió.

Excélsior