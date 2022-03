By

Luego de que el Parlamento Europeo condenara las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en los casos de cinco asesinatos a comunicadores en el país ya se han detenido a 17 presuntos responsables, y sostuvo que se garantizará la justicia.

En La Mañanera, el mandatario recordó que ayer su gobierno fijó una postura al respecto, y adelantó que el próximo jueves se dará un informe completo sobre los avances en las investigaciones para todos los casos. A la vez, reiteró que su administración lamenta profundamente los asesinatos.

“Esta es la realidad, en el caso de los periodistas, estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año, lamentablemente, además de que estas muertes que nos producen tristeza y que sólo en un caso no tenemos detenidos, de cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos”, dijo.

López Obrador apuntó que la postura del parlamento europeo es “una resolución calumniosa”, y rechazó la determinación que califica a México como el lugar “más peligroso y mortífero” para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. “No es cierto lo que sostienen, es completamente falso y por eso hubo un pronunciamiento. Para que tengan una idea los legisladores”, añadió.

Comentó que la violencia en el territorio nacional se debe a la herencia del periodo neoliberal y de la solución entre los gobiernos y el crimen organizado. Sin embargo, indicó que se ha buscado bajar la tendencia aplicando estrategias enfocadas en la atención al pueblo y las causas de la violencia.

“Entonces estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México (…). Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte al respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho, ayer mismo, ayer nos enteramos y se envió una respuesta”, declaró.

Explicó que los crímenes contra los comunicadores no tienen que ver con actos represivos del Estado, pesto que éste no viola los derechos humanos, como ocurría antes. En este sentido, criticó que los legisladores europeos “se sumen como borregos” sin haber leído el comunicado antes.

No obstante, el jefe del Ejecutivo federal anunció que hoy enviará un reporte a los diputados del parlamento con los avances en las indagatorias sobre las siete agresiones y los cinco asesinatos a periodistas que han ocurrido este año, ya que “en el mejor de los casos puede uno pensar, y no hay que excluir esa posibilidad, de que no tengan información”.

“Quiénes provocan esto son malos políticos, legisladores, gobernantes, esto no tiene nada que ver con sus pueblos, son pueblos extraordinarios que merecen un mejor destino, pero bueno, es parte de la crisis mundial que se está padeciendo, nada más que nosotros no podemos permitir que nos falten al respeto”, concluyó.

Milenio