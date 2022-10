By

La aprobación de la minuta para reformar el artículo quinto transitorio de la Constitución en el Senado de la República, con el voto de 10 legisladores del PRI, y la permanencia de Miguel Ángel Osorio Chong como líder de la bancada del Revolucionario Institucional serán temas que se debatirán en el seno del Consejo Político Nacional. Y también se evaluará la postura de la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, Claudia Ruiz Massieu, quien junto al ex gobernador de Hidalgo promovieron el rechazo de la reforma que los diputados de su partido.

Entre los argumentos que ya se consideran en el órgano de gobierno del PRI, es que hace semanas, cuando el presidente de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas anunció en conferencia de prensa que la bancada tricolor respaldaba la iniciativa de su compañera Yolanda de la Torre, el senador Osorio Chong quien ya se había declarado aspirante a ocupar el liderazgo nacional priísta, rechazó la iniciativa, con la advertencia de que no fructificaría en el Senado.

Entonces, el hidalguense remarcó: “Los senadores del PRI votaremos en contra, no vamos a seguir el camino del Grupo Parlamentario del PRI, no hay forma, no cuentan con nosotros”.

Entonces el dirigente priísta respondió, a la negativa de Osorio Chong: “respetamos la decisión que tomen los senadores del PRI”.

Por un lado, Alejandro Moreno sostuvo reuniones con los senadores de la bancada priísta, en un hotel de cercano a Chapultepec, ganando el respaldo a la iniciativa de la diputada De la Torre, y Osorio vio dividirse al grupo de legisladores -a quienes dijo controlar en más de una ocasión- en una proporción de cinco a uno.

Así, el dirigente nacional priísta, comentó que en su terreno no operará la revancha, “la mejor decisión la tomarán los órganos de gobierno de nuestro partido”, porque ahí se expresará la militancia y los sectores priístas.

No obstante, entre los consejeros del tricolor se comienza a insistir que en el Senado podrá concretarse un cambio en el liderazgo de su bancada, porque Miguel Ángel Osorio Chong, “no solo porque perdió el apoyo sino porque emprendió una campaña contra sus propios compañeros”. Y bajo el mensaje de la unidad priísta ahora se comienza a distinguir a “quien intentó traicionarla”, se dijo a este diario.

LaJornada