-Rechaza legisladora juarense Daniela Álvarez descalificativos del delgado de Bienestar.

La diputada federal del PAN Daniela Álvarez demandó al delegado de Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa que le exija al gobierno federal atienda el tema de los migrantes que siguen llegando a Ciudad Juárez en vez de echar culpas y denostar los esfuerzos que los gobiernos locales han hecho ante la ausencia de políticas públicas oportunas por parte de la autoridad federal.

Luego de que el funcionario hiciera declaraciones sin sustento en contra de la administración que encabeza la Gobernadora Maru Campos, que se ha coordinado con autoridades municipales para atender el problema, la legisladora recordó que la falta de respuesta del gobierno federal ocasionó que la atención de las personas en movilidad se convirtiera en un problema.

“Son muy lamentables las declaraciones de Juan Carlos Loera porque solamente busca solapar la ineficiencia e insensibilidad del gobierno federal; él sabe perfectamente qué Ciudad Juárez ya no tiene capacidad de seguir recibiendo más migrantes y también sabe que no hay apoyo por parte del gobierno federal entonces a mí me parece que sus declaraciones solo buscan engañar y justificar la inacción por parte del gobierno federal”, señaló.

Álvarez indicó que hará un exhorto en la más alta tribuna del país dirigido al presidente de la República y a los funcionarios federales implicados para que asuman su responsabilidad y respondan con acciones concretas a la urgente necesidad de apoyo que requiere la frontera para atender a los cientos de migrantes que siguen llegando.

Que atiendan su responsabilidad, en lugar de difundir posicionamientos de encono y faltas de respeto que lo único que demuestran es una intención de denostar políticamente a las autoridades estatales que sí están buscando como solucionar la problemática.