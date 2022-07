En la mayor protesta hasta la fecha en Sri Lanka, miles de personas rompieron barricadas y entraron en la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa. Ahí, tomaron las instalaciones, entre ellas la piscina del inmueble.

Videos en redes sociales y medios de comunicación mostraron manifestantes bañándose en la piscina de la residencia. Algunos se acostaron en las camas, mientras otros se prepararon té y lo bebieron.

Asimismo, un grupo hizo “declaraciones” desde una sala de conferencias, afirmando que Rajapaksa y el primer ministro Ranil Wickremesinghe debían abandonar sus cargos de inmediato.

Al momento, no estaba claro si Rajapaksa se encontraba en su residencia de Colombo cuando la muchedumbre la tomó por asalto; mientras que un portavoz del gobierno, Mohan Samaranayake, dijo que no tenía información sobre su ubicación.

El viernes, el presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena, dijo en una declaración televisada que él informó a Rajapaksa de una decisión tomada por los líderes de los bloques parlamentarios de pedir su renuncia, y que él accedió. Sin embargo, Rajapaksa continuará en la presidencia hasta el miércoles para asegurar una transferencia del poder sin sobresaltos, añadió Abeywardena.

Horas antes, el primer ministro Wickremesinghe también había accedido a dimitir después de que los líderes de los partidos en el Parlamento le exigieran a él y al asediado presidente que abandonaran sus cargos.

Más tarde, los líderes de los partidos políticos en el Parlamento se reunieron y decidieron solicitar la renuncia de Rajapaksa y Wickremesinghe, informó el legislador opositor Rauff Hakeem en Twitter. Agregó que se llegó a un consenso de que el presidente del Parlamento debería asumir el cargo de presidente de manera temporal y trabajar en un gobierno interino.

La economía de Sri Lanka ha colapsado y trata de persistir con ayuda de India y otros países, mientras sus líderes intentan negociar un rescate del Fondo Monetario Internacional. El desastre económico ha provocado grave escasez de artículos esenciales y la gente tiene problemas para conseguir comida, combustible y otros productos básicos.

La crisis ha provocado protestas durante meses, que prácticamente han desmantelado la dinastía política Rajapaksa, que ha gobernado Sri Lanka durante la mayoría de las dos últimas décadas.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z

Now that the President is out, Sri Lanka people are swimming in his pool! pic.twitter.com/JTlmWuKVPn

— Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) July 9, 2022