Entre los empresarios tiene que haber dimensión social y cívica, “porque acumular y acumular dinero puede convertirse hasta en pecado social”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia la enfiló contra sus “opositores están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionarnos, critican por todo.”

Respondió en Palacio Nacional, a la postura de los partidos, que reprochan el contenido de su paquete económico -enviado al Congreso-, porque hay grupos que buscan algún provecho, o consideran que sus planteamientos son relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general, es muy distinto al periodo neoliberal, en el que imperaron los intereses de grupo y los personales.”

Y así resaltó la determinación de no subir impuestos, “lo cierto es que no se aumentan; llevamos tres años sin aumentos de impuestos -reiteró-, tres años sin gasolinazos y tres años con una política de austeridad y anticorrupción. El propósito de la Ley de Ingresos (avalada en San Lázaro) es ése. Estaban constantemente inventando cómo bolsear a la gente, ahora no aumentan los impuestos, era una gran injusticia que el gobierno permitiera la corrupción, las extravagancias, y se atrevieran a aumentar los impuestos.”

El tabasqueño enunció algunas diferencias con el pasado: cuando entró Enrique Peña Nieto, el precio de la gasolina era de 10 pesos por litro, y terminó en 20; y ahora en su administración, tomó ese precio en 20 y sigue así.

Sobre este particular aclaró, “nosotros tenemos que aplicar un estímulo, y aunque no le gusta a la tecnocracia, la palabra es subsidio, estigmatizaron el subsidio.”

Y por el contrario reprochó la opción que tienen las empresas, de evadir el pago de impuestos, por medio de los incentivos fiscales, como la intervención de la iniciativa privada en la atención social.

Cuestionó, “sobre la devolución de impuestos, no estamos de acuerdo con eso, cómo se le van a disminuir impuestos a las grandes empresas. Cómo una empresa no va a pagar impuestos, porque va a invertir en programas sociales, no, esa no es su función”.

