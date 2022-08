By

Una mujer fue localizada sin vida, envuelta en una cobija, con una cartulina que hace referencia a un mensaje de la Alcaldesa Montserrat Caballero al crimen organizado dado a conocer el viernes 12 de agosto, tras la quema de decenas de vehículos en Baja California.

La cartulina decía: “como dijo la Alcaldesa, cobren las facturas a quien las deba, primer y último aviso 03 Aguiñiga (Lobo) y 02 Green (Pelos de muñeca) cumplan, cumplan sus compromisos porque para estirar la mano son muy buenos. Atte. La Mojarra”.

La central de radio reportó los hechos a las 00:12 horas, tiempo local, en la calle Mazatlán, esquina con calle Tecate, de la colonia Buenos Aires Norte, delegación Cerro Colorado.

“Cubierta con dos cobijas y amarrada con cable eléctrico, con recubrimiento plástico color negro, el cuerpo sin vida del sexo femenino, presenta heridas similares a las producidas por objeto punzo cortante en rostro y cuello, no se localizaron cámaras de vigilancia”, señala un reporte de las corporaciones.

La mujer tenía entre 30 y 35 años, aún no ha sido identificada.

Tras el incendio de decenas de unidades, el pasado 12 de agosto, la Alcaldesa realizó un enlace en vivo en el que afirmó: “El día de hoy le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo esos delitos, que Tijuana va a permanecer en activo cuidando a los ciudadanos”.

“También les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan”, señaló.

Reforma