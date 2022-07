By

La aerolínea Delta Airlines ofreció 10 mil dólares en efectivo, es decir, poco más de 202 mil pesos, a ocho pasajeros de un vuelo que cedieran voluntariamente sus asientos, debido a que se habían sobrevendido boletos ante las celebraciones del 4 de julio este fin de semana.

De acuerdo con Jason Aten, columnista de tecnología de la revista Inc, el vuelo salió ayer de Minneapolis hacia Alaska, pero antes de abordar, la aerolínea colocó un anuncio en las pantallas para buscar ocho pasajeros que cedieran su asiento a cambio de una compensación de 10 mil dólares.

El columnista, quien incluso era pasajero del vuelo afectado, narró que el anuncio mencionaba que si los pasajeros voluntarios tenían Apple Pay recibirían el dinero ese mismo día.

Todd McCrumb, un usuario de Twitter, respaldó la historia de Aten asegurando que él también estaba a bordo del vuelo con exceso de reservas.

“Es una historia real. ¡Yo estaba en ese vuelo! Desafortunadamente, no pude aceptar la oferta porque estaba volando con mi esposa que tiene una vista muy limitada. Ella tiene que tenerme cerca cuando viaja”, escribió en redes sociales.

En una entrevista posterior con la estación KTVB , McCrumb detalló que inicialmente la aerolínea ofreció 5 mil dólares, pero luego lo aumentó a 10 mil.

Anthony Black, un vocero de Delta Airlines, comentó al periódico The New York Post que el personal de la aerolínea tiene permitido ofrecer la compensación; sin embargo, no confirmó la oferta de dinero en efectivo a los pasajeros del vuelo de ayer.

“La compensación es una de las muchas formas en que nuestros empleados están facultados para administrar vuelos sobrevendidos para atender a los clientes, pero también para asegurarse de que el avión salga a tiempo”, dijo en una entrevista telefónica con el mismo medio.

De acuerdo con el periódico The New York Post, el CEO de Delta, Ed Bastian, se disculpó esta semana por una ola de cancelaciones y retrasos de vuelos, ya que la industria estaba lidiando con una grave escasez de pilotos y altos costos del combustible.

“Llevamos años estableciendo a Delta Airlines como el líder de la industria en confiabilidad y, aunque la mayoría de nuestros vuelos continúan operando a tiempo, este nivel de interrupción e incertidumbre es inaceptable”, escribió en una carta publicada en LinkedIn.

Asimismo, Delta advirtió a los clientes sobre una situación “potencialmente desafiante” para los viajeros del 4 de julio, no obstante, implementó la medida inusual de renunciar a las tarifas de cambio de reserva del 1 al 4 de julio, siempre que se mantuvieran el mismo punto de salida y llegada.

Milenio