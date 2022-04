By

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Juárez, Rogelio Ramos Guevara, denunció públicamente el intento de extorsión de la empresa Colibrí y de Manuel Merodio Reza, Secretario General Ejecutivo del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. con respecto al evento deportivo denominado Universiada el cual se llevará a cabo del 12 de mayo al 29 de mayo en esta Ciudad.

El presidente de Canaco en Juárez, denunció que en los últimos días han tratado de desacreditar al gremio hotelero de Ciudad Juárez, así como a su persona por el hecho de no haber aceptado participar en un acto de ilegalidad que le fue propuesta por el funcionario federal, y hermano de la ex diputada Lilia Merodio Reza, quien le dijo de manera verbal que inflara los costos y que, si no accedía a eso, con la mano en la cintura se llevaría el evento al estado de Quintana Roo.

El empresario cuestionó el hecho de que se ha estado diciendo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la actual administración no había funcionarios deshonestos y que se había acabado la corrupción, cosa que él lamentó por el hecho de que el funcionario del deporte a nivel nacional, amenazara afectar la entidad si no accedía a lo que le estaba proponiendo de manera ilegal.

Originalmente ellos recibieron una misiva por parte de Eulalio Elizondo Camarillo, quien a través de una carta le solicitó al gremio ser ellos quien tenga la coordinación del hospedaje para los atletas que vendrán a esta ciudad a participar en el evento deportivo, por parte de la empresa Colibrí.

Pero para que las cosas estuviesen claras a la ciudad llegó Emanuel Merodio quien verbalmente le solicitó que se cobrara la cantidad de mil 200 pesos a los participantes por habitación por parte de los hoteleros y que se les facturar en mil 600 pesos, pues es el tope presupuestal que tienen por habitación de ellos y de esa manera quedarse con la cantidad de 300 a 400 pesos como ganancia sobre el costo inflado en las facturas.

“No es posible hacer esa ya, talvez hace unos 15 años alguien los llegó hacer así, pero ahora ya no”, comentó Ramos Guevara ante medios de comunicación que se dieron cita a las instalaciones de Canaco en donde realizó la rueda de prensa.

De la misma manera afirmó que desde el momento en que se anunció el evento que se realizará en la ciudad, se pusieron a disposición la cantidad de 9 mil habitaciones, de las cuales la cadena de hoteles que él tiene dispuso la cantidad de 90, mientras que los demás centros de hospedajes hicieron lo propio para garantizar la estancia de los visitantes a Ciudad Juárez.

“Se ha dicho que nosotros los hoteleros no queremos contribuir, que no queremos, si el espíritu de nosotros es apoyar esos eventos que vienen de fuera” comentó Rogelio Ramos.

El desacuerdo empieza, por la empresa contratada por la Condde, Colibrí, quien pretendía llevar ganancias de 300 pesos por habitación y como no accedió empezó el ataque en contra de Guevara y del gremio hotelero.

Días a tras el presidente Cruz Pérez Cuellar, en conferencia semanal, anunció el evento en donde destacó la importancia de las acciones deportivas que se estaría llevando en esta ciudad, sin embargo, ante las amenazas hechos por Merodio Reza, esto podría cambiar en los días próximos.

Hasta el momento se tiene conocimiento de la inversión por parte del municipio de 8 millones de pesos, un millón por parte del fideicomiso Ha Chihuahua y otra cantidad similar por el gobierno del estado, informó Rogelio Ramos Guevara.