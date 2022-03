By

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León pidió fecha de audiencia para imputar al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y tres de sus ex funcionarios por el delito de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía que ordenó en el año 2016.

Documentos en poder de Milenio revelan que la Fiscalía pidió la audiencia ante el Poder Judicial del Estado para imputar además a Manuel Benjamín Fernández, ex director de Metrorrey; Roberto Russildi, ex secretario de economía y del Trabajo, y Jorge Longoria, ex titular de la extinta Agencia Estatal del Transporte.

El ofendido es el transportista Abelardo Jorge Martínez García, representante del Servicio de Transporte Tecno Ecológico, S. A.

La audiencia sería virtual.

