By

Consejeros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificaron como amañada la reunión de la Comisión Política Permanente mediante la cual se designó el método de selección de la nueva dirigencia de este Instituto Político para el periodo 2022-2026.

Ariel Fernández Martínez, consejero político estatal denunció la falta de democracia y el desaseo político mediante el cual se condujo la dirigencia estatal del PRI para designar por asamblea de consejeros políticos el método de elección, por lo que anunció que se impugnara el proceso ante el partido y ante los tribunales.

El también ex alcalde de Aquiles Serdán, arremetió en contra del presidente estatal del Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, por conducirse con una gran falta de ética y opacidad al convocar a una reunión a través de la plataforma de Zoom, en la que, ni si quiera hubo quórum legal para la toma de decisiones.

Fernández Martínez criticó, además el desaseo mediante el cual se esta llevando a cabo el proceso de renovación de dirigencia, sin tomar en cuenta a los verdaderos integrantes de la Comisión Política Permanente, y lo que es más grave aún, acallando voces y designando falsos consejeros para lograr una mayoría.

Denunció, que parte del “cochinero” que se dio durante la reunión de la comisión, fue que se detectó a políticos como Luis Rentería de ciudad Cuauhtémoc, Gilberto García Mendoza de Allende, los diputados Edgar Piñón y Noel Chávez, Armando Chavira de Delicias, Jaime Cano presidente del comité de Juárez, Carlos Manjarrez, Efraín Hernández Caballero y Arturo Medina, que se hicieron pasar como consejeros, pero que no tienen voz ni voto porque no pertenecen a la Comisión Política Permanente.

Dijo que hubo en la reunión consejeros políticos inconformes con el método seleccionado pero que de forma arbitraria fueron silenciados para que no expusieran su desconcierto y para que no presentaran su propuesta consistente a una elección a través de la voz de la militancia.

En ese sentido, citó la participación de Alfredo Ontiveros Hinojos, quien coincidió en que, el proceso deja un amargo sabor de boca por que no se le permitió presentar su propuesta y tampoco se le tomo en cuenta en la moción de orden para que se tomara lista y se declara el quórum legal.

De la misma manera, mencionó la participación de Moisés Yáñez Jurado, quien dijo tener una profunda vergüenza por cómo se llevaron las cosas en ese consejo, porque no solamente se violaron los estatutos, si no que, hubo una total falta de democracia al no tener la oportunidad de participar, cuando como consejeros tienen el derecho a opinar y proponer.

De tal manera que, que fueron varios los consejeros que si pertenecen a la comisión Política Permanente que se inconformaron con el actuar de la dirigencia estatal y que buscan un verdadera reestructura del PRI y acabar precisamente con esas malas dirigencias que se han enquistado en el partido y que han llevado a este Instituto Político al deterioro y los malos gobiernos.

“Seguiremos adelante fuertes y firmes, no permitiremos que unos pocos atropellen los derechos políticos de nuestra gente, de nuestros militantes, los priistas queremos democracia para decidir cuál es el camino que debemos tomar, que queremos hacer, cuando, como, con quien, eso es la democracia y es el único camino que nos dará la capacidad de volver a ser el partido con gran presencia e importante que fuimos en el pasado” agregó Ariel Fernández.

Puntos a considerar de la sesión de la Comisión Política Permanente

1.- No hubo quórum legal para realizar la sesión debido a que, en su mayoría, los nuevos consejeros que fueron dados de alta como integrantes de la comisión política permanente, no han sido comisionados ni aprobados como marca el estatuto

2.- La sesión se realizó vía la plataforma Zoom, en la cual se le dio entrada a la plataforma únicamente a los integrantes de la comisión a conveniencia.

3.-Al solicitar la palabra el integrante de la comisión Ing. Alfredo Ontiveros fue eliminado de la reunión, así como el Licenciado Moisés Yáñez ambos al mencionar que exigían el método más democrático que es el de consulta directa a la base militante.

3.- El presidente sustituto hizo la propuesta de realizar la elección mediante asamblea de consejos políticos Nacional, estatal y municipal, sin dar la palabra a ningún integrante quienes levantaron la mano para pedir la palabra y proponer un método más democrático

4.- Ante esta penosa situación en la que se llevó a cabo la sesión, se procederá a la impugnación de la misma, presentando las evidencias correspondientes, así mismo la fe notarial correspondiente ante la primera instancia correspondiente a nuestro Partido, en segunda instancia acudiremos a los tribunales.