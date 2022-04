Ciudad Juárez. – Miembros del Ejido Ojo de la Casa acudirán a la ciudad de México para interponer la denuncia en contra del Delegado de la SCT, Luis Carlos Ramírez García, y en contra de José Alfredo Jiménez, de la constructora COCONAL, que construye el libramiento de Samalayuca a Porfirio Parra, en el Valle de Juárez, por considerar que resultarán perjudicados luego del arreglo que, este domingo sostuvieron con otros miembros del ejido y con el Comisariado Ejidal, Gerardo Anaya Chávez.

Todo se desprende del reclamo que un grupo de ejidatarios, encabezados por Anaya, han hecho a la constructora COCONAL para que les liquiden 36 mil metros cuadrados del terreno por donde se construye un tramo de la carretera que conducirá de Samalayuca al puente internacional Guadalupe-Tornillo, reclamo que a decir de los verdaderos propietarios, está fuera de orden, ya desde el año 2000 esos predios fueron enajenados a través de una negociación que fue encabezada por el propio Gerardo Anaya, quien, al igual que hoy, en ese entonces fungía como Comisariado Ejidal.

Mediante un boletín de prensa que se acredita Javier Meléndez, y quien ante el registro público de la propiedad aparece como uno de los nuevos propietarios, se mencionó que este domingo se llevó a efecto una reunión ejidal, y que, pese a que no hubo el quórum legal de ejidatarios, como lo establece la Ley Agraria para que la asamblea pueda realizarse y lo ahí acordado tenga validez, se tomaron algunos acuerdos que fueron firmados por los asistentes, pese a la ilegalidad del acto.

Dijo que los presentes, entre los que se encontraban el delegado de la SCT y el enviado de la constructora COCONAL, firmaron un convenio que, entre otros puntos, establece que:

. – Sea sin la certificación de la Procuraduría Agraria y a cuenta y riesgo de la Empresa concesionaria COCONAL, se liquidarán 32 mil metros cuadrados del predio por donde pasará la carretera, y que se encuentra en litigio.

. – A la Mesa Directiva del Ejido Ojo de la Casa, se le ofreció el pago a razón de 12 dólares por metro cuadrado.

. – El pago de los predios se realizaría a una cuenta bancaria particular de uno de los integrantes de la Mesa directiva del Ejido Ojo de la Casa y no a la cuenta bancaria del núcleo agrario.

Ante esta situación, los ejidatarios que no asistieron a la Asamblea y que aún conservan sus lotes que les otorgó la Asamblea Ejidal hace más de veinte años, consideraron este intento como un “albazo” del Presidente del Ejido, Gerardo Anaya.

El boletín agrega que, para luchar por una salida legal al conflicto, este lunes, estarán en la Ciudad de México una comisión de ejidatarios presentando las pruebas documentales que los acredita como propietarios y, en su caso, van a realizar los pasos pertinentes, entre ellos poner las denuncias por el intento del Delegado de la SCT, y el directivo de la constructora COCONAL por tratar de indemnizar a la mesa directiva del Ejido Ojo de la Casa, al considerar que se vulneran los derechos de los propietarios reales de esas tierras.

Mencionó que, por lo anterior, se deduce que hay un contubernio entre Carlos Ramírez, Delegado Federal en Chihuahua de la SCT, la constructora COCONAL y Gerardo Anaya Chávez, Presidente del Ejido Ojo de la Casa para afectar a los ejidatarios que son los dueños verdaderos de esos predios.