Residentes del fraccionamiento “Portales de San Antonio Etapa 1” denunciaron los constantes problemas que han tenido con el servicio de energía eléctrica que ofrece la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Fue a través de juareznoticias.com que los mismos lectores que habitan en el fraccionamiento de reciente creación manifestaron su malestar, luego que desde el martes 17 de enero del presente año, se ha registrado apagones alrededor de las 7:00 de la tarde y reestableciéndose a diferentes horas.

Hay ocasiones que tarda hasta cinco horas en regresar la energía eléctrica, desde las 7:00 de la tarde a la 01:00 horas, en otras ocasiones hasta las 10:00 de la noche.

Los vecinos molestos por los problemas que ocasiona estos apagones explicaron que el domingo 22 de enero se fue a las 7:20 aproximadamente y apenas la reestablecieron hoy lunes casi a medio día.

“Ya fuimos a CFE y nos dijeron que como ya teníamos servicio a la hora que fuimos, no podían hacer nada, que teníamos que hacer el reporte o acudir cuando no tuviéramos el servicio. No nos resuelven nada, el fraccionamiento se queda en total oscuridad, corremos peligro por los delincuentes, y además nuestros aparatos electrónicos se están dañando”, externó uno de los vecinos del fraccionamiento.

Mencionó que todos los días que han reportado a CFE la falla les dan el mismo número de reporte.

Explicó que el presidente de comité de vecinos de Portales de San Antonio Etapa 1 fue hoy a la CFE a llevar un escrito con una descripción breve y algunos de los recibos con número de servicio, pero le dijeron que no podían hacer nada, porque ya habían reestablecido el servicio.

Le comentaron que tenían que ir o reportar cuando no tuviéramos luz, sin embargo, los apagones se registra alrededor de las 7:00 de la tarde, y a esa hora ya no hay nadie en oficinas.

En el escrito que mandó el comité de Portales de San Antonio Etapa 1 a la paraestatal, hicieron la petición para que el problema sea atendido en cuanto sea posible, una vez que sea identificado la causa raíz.

“Se les pide de la manera más atenta el apoyo a la solución y escalaciones necesarias para este problema que está afectando más de 250 hogares”, puntualizó.