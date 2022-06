El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la pelota está en la cancha de Estados Unidos respecto de si el Presidente Andrés Manuel López Obrador asistirá o no a la Cumbre de las Américas, pues la Casa Blanca es quien decide si invita a todos los Mandatarios del continente.

Entrevistado al término del Encuentro de Diplomacia Indígena, el Canciller recordó que el tabasqueño dejó en claro desde el principio que sólo asistiría a la reunión si no se excluía a ningún país.

“Va a depender de lo que Estados Unidos haga; si invita a todos, pues el Presidente ahí va a estar, si no, pues ya dijo el Presidente su posición; vamos a ver qué resuelve Estados Unidos, ahora sí que la pelota está de su lado”, indicó.

La Cumbre inicia sus trabajos el próximo martes, por lo que Ebrard consideró que a más tardar el lunes podría conocerse la decisión de la Administración Biden.

“México lo que ha dicho es que por supuesto que tenemos mucho interés en participar, el Presidente también, pero no admitiríamos o no estaríamos de acuerdo con aceptar que se excluya a algún país”, argumentó.

“Y no, no es un tema ideológico, si estás en favor de un país o de otro, sino que nunca en las cumbres se ha aceptado que un país diga tú no, que no vaya otro país, por ejemplo el anfitrión, que diga no va a ir algún país; entonces ese es el tema, pero ya está en la cancha de ellos, yo espero que tomen una decisión pronto”.

Por parte de México, independientemente de quién represente al País, informó que ya tienen listos los temas a discutir, entre ellos el ordenar el flujo migratorio para permitir que las personas trabajen en Estados Unidos sin tanto sufrimiento.

“Otro documento que vamos a presentar es: ¿Dónde está México en generación de energía eléctrica limpia respecto a Estados Unidos, porque nosotros producimos más que ellos, hoy; y qué proponemos para los siguientes años? Y así, varios temas también que vamos a presentar”, dijo.

