Un equipo de investigadores chinos desarrolló un nuevo tipo de anticuerpos capaces de neutralizar tanto la Ómicron como, supuestamente, futuras variantes del SARS-CoV-2.

Según un estudio publicado el pasado lunes en bioRxiv, los nuevos anticuerpos fueron sintetizados a partir de componentes de dos variedades de anticuerpos producidos por células inmunitarias humanas, que por separado no pudieron afectar la variante Ómicron.

Los científicos de la Universidad de Fudan, en Shanghái, y sus colaboradores del Centro Nacional de Investigación Clínica de Enfermedades Respiratorias de Guangzhou, obtuvieron 10 anticuerpos artificiales tras numerosos intentos fallidos de unir diferentes tipos de anticuerpos. Ocho de estos 10 nuevos tipos mostraron alta eficacia en la neutralización de la Ómicron.

“Hay muy pocos anticuerpos que puedan neutralizar la Ómicron en el mundo. Me siento como si me hubiera tocado la gracia de Dios”, citó The South China Morning Post a la profesora Huang Jinghe, de la Universidad de Fudan, quien dirigió la investigación.

Asimismo, Huang señaló que el descubrimiento resultó ser una sorpresa, ya que en principio los investigadores utilizaron la tecnología de anticuerpos biespecíficos —capaces de unirse a dos antígenos— para combatir otra enfermedad infecciosa, y no para neutralizar la Ómicron.

Los resultados del estudio sugirieron que los nuevos anticuerpos pueden también neutralizar cepas anteriores, como la Delta, además de tener potencial para hacer frente a futuras variantes del coronavirus.

