El alcalde de Mazatlán, Sinaloa, Luis Guillermo Benítez Torres explicó que ante el aumento de casos positivos por covid-19, el próximo fin de semana los bares no serán cerrados, y en ellos se van a seguir los protocolos sanitarios para evitar contagios.

“Cada quién somos corresponsables para cuidarnos, no se ocupa cerrar los bares para que no vayan, si una persona está preocupada por su salud no va a ir a un bar”, explicó.

Respecto a las declaraciones del alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro, quien mediante redes sociales anunció el cierre de antros y bares por el grave repunte de casos por covid-19, además de exhortar a la población de Culiacán a no ir Mazatlán para evitar provocar más contagios; Benítez Torres dijo que respeta su opinión, pero no la comparte.

“Puede opinar lo que guste, nosotros tenemos una opinión diferente”, dijo.

Señaló que todo aquel que tenga los cuidados sanitarios correspondientes es bienvenido en Mazatlán.

Para el horario de cierre en los antros y bares de Mazatlán, explicó: “cada alcalde toma sus decisiones, yo apelo a la buena voluntad de los empresarios y de los ciudadanos, cada quien somos corresponsables para cuidarnos, no se ocupan cerrar los bares para que no vayan, si una persona está preocupada por su salud no va a ir a un bar”.

Benítez Torres comentó que en Mazatlán se tiene una unidad especial que define el protocolo sanitario dependiendo el tipo de evento para el que se necesite.

“Vamos a seguir igual siendo muy estrictos para que se cumplan los protocolos, la gente por sí sola ya tomó la decisión de no ir a muchos lugares, eso es lo que queríamos, que la gente se hiciera corresponsable de esto”, agregó.

Finalmente, adelantó que las graduaciones y fiestas próximas a realizarse en la entidad, siguen en pie, y espera que la participación de las personas en este tipo de eventos sea baja:

“Por sí solo se irán descartando porque nadie se quiere arriesgar a contagiarse”, concluyó.

