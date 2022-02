By

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich (PRI), presuntamente implicada en el desvío de recursos, por lo que no retirará su propuesta para que la sonorense sea cónsul de México en Barcelona, España.

“Son apreciaciones, no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la exgobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, no podemos nosotros hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas”.

En su conferencia de prensa en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 18 de Hermosillo, el titular del Ejecutivo señaló que sin limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa, pidió que “cuando denunciemos tengamos pruebas o sea la autoridad competente la encargada de sancionar”.

“Que no haya linchamientos públicos, políticos, y repito sin limitar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, pero si hay transparencia hay más garantías de honestidad, el que la vida pública se cada vez más pública”.

Defendió que la decisión de proponerla como cónsul de México en España la tomó porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora contó con su apoyo, fue respetuosa con el gobierno federal, “no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión”.

Pidió a los mexicanos y a los sonorenses que le tenga confianza porque su gobierno no los va traicionar ni a fallar.

