El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó afectaciones en la relación bilateral entre México-Estados Unidos por la posible aprobación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las eventuales demandas de empresas que se sientan lesionadas.

En conferencia de prensa conjunta con el senador Ricardo Monreal Ávila, tras reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para darles detalles del nuevo “Entendimiento Bicentenario” en materia de seguridad entre los dos países, el canciller recordó que las compañías privadas que resulten inconformes con la reforma que al final de cuentas se avale en el Congreso tienen en el T-MEC un camino legal para hacer valer sus derechos.

“Si esto hubiese ocurrido sin que tuviéramos el Tratado, pues seguramente podría llegar a ser un gran tema bilateral; hoy no lo es, ¿por qué no lo es?, porque hay conductos, hay procedimientos, que si tú tienes una diferencia lo puedas defender y si ganas porque te afectaron indebidamente, pues te vamos a tener que reponer o reparar el daño que se te haya hecho y, si no, pues tú vas a tener que acatar la discusión en sus términos.

“Entonces la ventaja de tener tratado, yo no lo veo como riesgo, sino al revés, tenemos un camino, un espacio, un procedimiento claro para resolver cualquier controversia con cualquier empresa”, enfatizó.

En otro tema, Ebrard se refirió a la asistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a Nueva York el 9 de noviembre próximo, cuando México asuma la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y pronuncie un discurso contra la corrupción.

“Yo pienso que va a ser un discurso que sí va a dejar huella, es el más alto foro, hoy por hoy y tiene una implicación sustantiva para la política exterior de México.

“Entonces, yo celebro que el presidente haya resuelto asistir a esa sesión, él va a encabezar la sesión, él va a conducir la sesión y la voz de México se va a dejar escuchar en todo el mundo”.

Sobre este tema, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el presidente López Obrador asumirá una posición digna, actual y con firmeza, representando a nuestro país ante la ONU

“Coincide con un momento de violencia en el mundo y de reclamos por la desigualdad y la corrupción, y el presidente no perderá esa oportunidad de ir al Consejo de Seguridad a expresar un discurso (…) de un estadista y de un gran contenido”, consideró el senador Monreal.

Respecto a una posible reunión entre los presidentes López Obrador y Biden, el canciller Ebrard recordó que el mandatario mexicano extendió una invitación a su homólogo estadunidense para que viaje a nuestro país y afirmó que se espera que a la brevedad se pueda concretar esa visita. “Muy pronto tendremos noticias”, manifestó.

Cuestionados sobre sus aspiraciones presidenciales y si ratifican la postura de no declinar, el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que el tema no está en su horizonte actual y aclaró que la única vez que declinó fue en el año 2000, cuando Andrés Manuel López Obrador se postuló como candidato a la jefatura de Gobierno de la capital del país.

-¿Qué van a hacer en el caso de que no haya piso parejo en la carrera hacia el 24?, se le preguntó a Monreal y a Ebrard, pero el senador le pasó el balón al secretario.

“Hoy voy a abusar de mi cortesía y le voy a pasar esa pregunta al Canciller”, indicó con una amplia sonrisa.

“Cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, lo diremos. Hoy no ha sido objeto de esta reunión y yo creo que todavía, como bien ha dicho el senador Monreal, falta tiempo”, respondió Ebrard.

-Pero ¿para ustedes no sería importante entonces que hubiera piso parejo?, se les insistió

“Siempre, claro que sí. Eso es otra cosa”, atajó el canciller.

-Por ahí me dijeron que usted había dicho que esta vez no va a declinar, apuntó el reportero.

“Nunca, yo solamente decliné en el año 2000, cuando Andrés (Manuel López Obrador) era candidato a Jefe de Gobierno y el riesgo era que se perdiera la Ciudad frente a Acción Nacional en esos años. Pero no, no está en mi horizonte ese tema”, finalizó el secretario de Relaciones Exteriores.

