By

México descartó un acuerdo con los fabricantes de armas de Estados Unidos que demandó por su negligencia en la comercialización de sus productos que favorecen el tráfico ilegal al país, ya que confía en los argumentos legales presentados y que sustentan la acusación que presentó ante una corte de Massachusetts, por lo que confía que el juez les dará la razón, así lo dio a conocer Alejandro Celorio, consultor jurídico y coordinador del litigio.

“Las instrucciones que tengo como el coordinador del litigo es llevar este asunto a sus últimas consecuencias ante las instancias judiciales correspondientes, así es que por lo pronto no contemplo cambiar eso hasta que reciba instrucciones en contrario y nos sentimos muy confiados en los argumentos legales y no creo que valga la pena considerar otra acción que no sea una resolución del juez”, dijo en conferencia de prensa para dar a conocer los pormenores de la videoaudiencia de hoy en la que se presentaron los argumentos orales.

Explicó que se presentaron ocho mociones de desestimación, una por cada empresa demandada, así como una en conjunto, a través de las cuales los fabricantes de armas buscan que el juez deseche el litigio. Entre ellas, cuestionan la capacidad legal de México para demandar ante una Corte de Estados Unidos y que no existe un nexo de causalidad.

“Fue una discusión sobre cuestiones técnico-legales, no hubo ningún comentario respecto a cuestiones políticas, o de la frontera o de aduanas, simplemente argumentos legales”, dijo Celorio sobre la audiencia que duró hora y media.

Detalló que los abogados contratados por la SRE expusieron ante el juez los argumentos que sustentan la demanda de México, a fin de sensibilizarlo sobre la importancia de este litigio y que permita continuar a la siguiente etapa, ya que aún no se entra al fondo del asunto.

“Pudieron nuestros abogados decir por qué sí puede demandar el gobierno de México, por qué sí puede hacerlo en Massachusetts, cuál es el vínculo, cuáles son las teorías legales que respaldan nuestros argumentos”, dijo.

Por ello, se dijo optimista de que los argumentos legales presentados son suficientemente “válidos y robustos” para que el juez los tome en consideración y del juez determine que el litigio contra los fabricantes de armas continúe.

Cuestionado sobre qué pasaría si la resolución es contraria, el consultor jurídico indicó analizarían en qué se basó el juez para tal decisión y recurrirían a la apelación para revertirla, ya que reiteró que los argumentos de México “son suficientemente sólidos”.

Agregó que la decisión sobre si continúa el litigio tomará varias semanas, ya que en la audiencia el propio juez indicó que no sería hoy cuando lo definiría y son muchos los documentos que tendrá que revisar.

Excélsior