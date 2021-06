El presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó una pronta recuperación al ex mandatario Felipe Calderón, luego de que éste diera a conocer su resultado positivo a una prueba de covid-19.

“Primero le deseo la recuperación al (ex) presidente Felipe Calderón, deseo de manera sincera que salga adelante. Que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien”, comentó.

En La Mañanera, el jefe del Ejecutivo resaltó la importancia de atender pronto la enfermedad, y recordó que él mismo lo vivió de manera directa, “en carne propia”, cuando se contagió del virus en enero pasado.

“Empecé a tener síntomas el sábado en la noche y al día siguiente, el domingo, que me hago la placa, 24 horas, un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones”, recordó.

Sostuvo que “la enseñanza” que deja la pandemia es la atención inmediata de las enfermedades y padecimientos, pues de esta forma se puede prevenir que se dañe a los órganos y que el estado de salud de las personas se deteriore rápidamente.

Detalló que al inicio de la emergencia sanitaria muchas personas tenían desconfianza y no acudían al hospital y se quedaban en sus casas, y hasta que su estado agravó es como acudían a los centros de salud.

López Obrador llamó a la población a estar atentos, porque la pandemia todavía no ha terminado y pidió estar atentos y no descuidar las medidas de seguridad sanitaria; “estar atentos, no descuidarnos, espero que salga bien el ex presidente Calderón, le deseo eso”, reiteró.

Finalmente, informó que por la tarde se va a dar a conocer el protocolo y las recomendaciones de la Secretaría de Salud para las elecciones del próximo domingo.

Milenio