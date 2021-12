El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, anunció que desiste de sus aspiraciones rumbo al 2024, siendo uno de los políticos que había externado su interés de competir por la candidatura a la Presidencia de la República en ese año.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Noroña explicó que tras la última campaña de calumnia e intrigas “dentro del movimiento”, de la cual él vivió, tomó la decisión de declinar a sus aspiraciones en 2024. púes no quiere seguir en esa dinámica “absolutamente perversa”.

“He estado reflexionando sobre la última campaña que me ha tocado vivir de denuesto, de calumnia, de mentira, intriga, dentro del movimiento, y he tomado la determinación de dar a conocer que desisto de mis aspiraciones rumbo al 2024, no quiero seguir en esa dinámica absolutamente perversa, de desgaste, intriga, en la cual yo no entré ni tenía intención de hacerlo”, explicó.

“Inocente palomita conservadora”

Tras emitir su mensaje y dejar pasar unos segundos, el legislador comenzó a reírse a la par de expresar: “inocente palomita conservadora te dejaste engañar hoy 28 de diciembre”.

Noroña indicó de forma posterior que nada de desistir: “no mentir, no traicionar, no robar y no claudicar de ninguna manera a legítimas aspiraciones, vamos con todo, en su momento, rumbo al 2024. Aspiro legítimamente a ser el relevo del compañero Presidente (López Obrador)”, expresó.

Fernández Noroña es uno de los políticos de la llamada cuarta transformación en expresar sus intenciones en buscar la candidatura presidencial en 2024, otros que han levantado la mano son: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.

Claudia Sheinbaum ha sido mencionada como otra interesada en buscar la candidatura, aunque hasta el momento la jefa de Gobierno de la Ciudad de México no ha confirmado ni negado alguna intención de buscar la Presidencia en 2024.

