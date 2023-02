By

El vicepresidente Ulloa aseguró que, en el marco del estado de emergencia que rige El Salvador con el fin de acabar con las bandas y la delincuencia, la mara Salvatrucha había migrado hacia el norte de Chile, según recoge la cadena de televisión T13.

Estas afirmaciones han sido rápidamente desmentidas por Monsalve, que ha acusado a Ulloa de hablar “sin fundamento” a la par que ha asegurado que el Gobierno “no tendría problema en reconocer que en Chile hay crimen organizado”, si así fuera.

“Desde hace ya varias semanas se ha buscado instalar la presencia de esta organización criminal salvadoreña en Chile. Si estuviera presente, no tendríamos problemas en reconocerlo, porque el Gobierno tiene la obligación de transparentar la información al país”, ha manifestado.

Así pues, Monsalve ha incidido en que, ante los rumores, ha consultado con las autoridades policiales pertinentes para comprobar si estos tuvieran indicios sobre la presencia de miembros de la mara. “Ninguna agencia de Inteligencia de las policías tiene información”, ha dicho.

“”No hay ningún antecedente serio, creo que no es bueno perder tiempo en un debate que no tiene fundamento y en información que tampoco tiene veracidad”, ha recalcado Monsalve, quien sin embargo ha reconocido que la situación en materia de crimen organizado es “cambiante”, no descartando así que en un futuro sí se tenga constancia de la presencia de salvatruchas en Chile.

