La Secretaría de Seguridad Pública Municipal da a conocer que desplegará un operativo especial para brindar seguridad a niños, niñas, adolescentes y adultos que acostumbran celebrar la “noche de brujas” para pedir dulces el día 31 de octubre.

Además, se reforzarán los recorridos de prevención y vigilancia en las zonas donde se tiene una mayor afluencia de personas sin afectar las labores de seguridad en la ciudad.

Para evitar accidentes y mantener un saldo blanco durante el transcurso de esta celebración, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal invita a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones:

• No deje salir a los menores solos, siempre deben ir acompañados de un adulto.

• Evitar transitar por avenidas oscuras o con poca afluencia de personas.

• A los disfraces de color oscuro ponerles franjas reflejantes para que brillen con la luz de los vehículos.

• Cruzar las calles por los lugares correctos para evitar accidentes.

• Evitar usar mascaras de látex, es mejor utilizar pinturas ya que estas no le quitan visibilidad.

• No viajar con las máscaras de personajes puestas en el interior de automóviles.

• Verificar todos los dulces recolectados y los que no tengan envoltura o se vea removida, desecharlos.

• Enseñe a los menores como utilizar correctamente los números de emergencia.

• Elegir un punto de encuentro en caso de que se separen integrantes de la familia.

• No utilizar fuegos pirotécnicos.

• En caso de cualquier incidente o situación sospechosa comuníquela de inmediato al número de emergencia 911.