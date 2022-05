By

Personal de las células de coordinación mixtas del municipio de Nuevo Casas Grandes detuvieron a dos sujetos y aseguraron un vehículo en el que transportaban cocaína y marihuana.

Durante uno de los recorridos que realizaba el personal de las células de coordinación, en las calles Laguna Fierro y Laguna Palomas se da alcance a un vehículo Nissan Frontier sin matrícula de circulación.

A bordo del vehículo circulaban los detenidos identificados como José Pablo C. R. de 28 años y originario de Nuevo Casas Grandes, así como Juan Francisco C. C. de 27 años de edad y originario del estado de Sonora.

A los dos sujetos se les aseguraron 54 envoltorios de cocaína y 2 de marihuana, todos empaquetados para su venta de manera individual.

El personal de seguridad pública trasladó a los detenidos, la droga y el vehículo a la sede en Nuevo Casas Grandes de la Fiscalía General del Estado para realizar la puesta a disposición correspondiente.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) son quienes integran la células mixtas.