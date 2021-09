By

El Secretario de Seguridad Pública, Cesar Omar Muñoz, informó que casi para finalizar el día viernes fueron detenidas nueve personas en una vivienda de los condominios Santa Martha, a quienes les aseguraron armas y diversas municiones.

La detención se realizó en las calles Aguirre Laredo y avenida Tecnológico, al momento que una persona detuvo la marcha de dos unidades que transitaban por el sector y aviso que en una vivienda se encontraban personas armadas las cuales lo habían amenazado para que trabajara para ellos.

Los uniformados se percataron a dos personas armadas al exterior del domicilio que el hombre les había señalado, por lo que de inmediato solicitaron apoyo ante un posible enfrentamiento, acto seguido, los uniformados solicitaron a los hombres que soltaran las armas y se rindieran.

En el lugar, los uniformados lograron someter a las nueve personas, ocho hombres y una mujer que dijeron formar parte de una célula dedicada al sicariato y que fueron entrenados para ello en la sierra hace cuatro meses.

Los ahora detenidos fueron identificados como: Juan Manuel C. C. ‘El Meño’, Bryan Enrique C. R. ‘El José’ de 22 años, Víctor Hugo V. Ch. de 28, Sergio Guillermo M. R. de 27, Jair Edel M. M. ‘ El Chino’ de 24, Jonathan Josué De L. E. de 22, Mario Ernesto G. S. de 20, Luis Gerardo F. A. de 24 ‘El Minimi’, además de Janeth Judith A. B. de 26 años.

Mismos a los que les fue asegurado:

• Pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 12 cartuchos útiles

• Pistola calibre 40 con un cargador abastecido con diez cartuchos útiles

• Pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles

• Cuatro armas largas calibre .223 con sus respectivos cargadores abastecidos con 30 cartuchos útiles.

• Fusil de asalto calibre 7.62 x 39 con un cargador abastecido con 26 cartuchos útiles

• Ametralladora calibre 7.62 x 39 con un cargador en forma de disco con 50 cartuchos útiles

• Fusil de asalto con mira telescópica calibre 308 con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles.

• Dos cargadores metálicos en color negro abastecidos cada uno con 37 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39

• Cinco cargadores metálicos en color negro abastecidos cada uno con 30 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39

• Dos cargadores metálicos en color negro abastecidos cada uno con 20 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39

• Cargador en color plata abastecido con diez cartuchos útiles calibre 40

• 147 cartuchos útiles calibre 40

• 446 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39