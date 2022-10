By

Lo dicho, 32 por ciento de aumento al gas natural

Mala imagen para Juárez a nivel internacional

Gabriel Valdez cada vez más parecido a “Pinocho”

En buen brete se metió la regidora Ana Estrada

Impulsa Esther Mejía mayores atribuciones a la Sindicatura

El émulo de “Grandfather” de los Monster ahora salió con la vacilada que a los norteños no les chilla la ardilla o lo que es lo mismo, dijo en la tierra natal de él y de AMLO, que los tabasqueños son más inteligentes que los norteños.

El secre ya lleva dos ofensas en contra de los chihuahuenses en menos de cuatro días.

Primero dijo que Chihuahua tiene un desastre en el combate a la violencia y ahora sale con que los del sur tienen mayor coeficiente intelectual que los del septentrión.

A ver si ahora la gober Maru Campos sí pone a Adán Augusto en su lugar, cuando venga al estado la próxima semana, a pedir a los diputados locales su voto para alargar la fantasmal presencia del ejército en las calles de México.

Si no reacciona Maru Campos ojalá sí lo hagan algunos diputados.

Por cierto, con expectación esperan los chihuahuenses ver como votará la fracción del PAN, si avalan o votan en contra de la reforma a las fuerzas armadas, aunque la decisión depende de palacio de gobierno.

***

Según la Comisión Reguladora de Energía y la Profeco los consumidores de gas natural en la localidad han sufrido un aumento de 32 por ciento en el precio en lo que va del año, lo que equivale al doble del incremento de este energético en la vecina ciudad de El Paso durante el mismo año.

De estos incrementos a este tipo de gas nada se dice, ni por parte de gas natural del norte que son intermediarios, ni tampoco se dice nada en las mañaneras en donde sólo se habla del gas embotellado o también conocido LP o butano.

Por un lado, se dice un supuesto combate a la inflación y por otro se ve claro que nada se hace en contra de estos incrementos.

Pero eso si hay que recoger los boletos para la rifa de uno o tres viajes al mundial a Catar o inscribirse para correr en el maratón anual.

***

El director de limpia municipal Gibrán Solís está obligado a mandar una brigada permanente para que limpie la berma del río y las inmediaciones del puente Paso del Norte.

Y es que de esos lugares están saliendo escenas en televisoras de México, de Estados Unidos y de Canadá donde lucen los desechos urbanos que generan los migrantes que se encuentran apostados en dicha área o en su tránsito rumbo al país del norte.

Bien haría el titular de Servicios Públicos en poner a trabajar a los empleados de limpia y evitar que a Juárez le sigan poniendo el mote de una ciudad sucia.

**

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del estado, Gabriel Valdez, sin pena alguna sigue con su cantaleta de sus inexistentes fases preoperativas del BRT.

Ahora resulta que también miente porque primero no cumplió la promesa del arranque el pasado lunes de una de las famosas fases del servicio en la pretroncal de la avenida Gómez Morín.

Pero también mintió con iniciar el servicio del transporte del BRT para cubrir desde el kilómetro 20 hasta la calle Oro lo que ha resultado una falsedad, ya que solo llegará hasta la calle Lerdo.

Y para rematar en la pretroncal solamente anda un camión y en el BRT 2 le restaron uno a los seis que andaban, y como se amplió el recorrido ahora tardan más del ya de por si largo espacio de tiempo para que los usuarios aborden las unidades.

En la Gómez Morín ni siquiera se están usando los paraderos porque no están energizados y no tienen luz, de plano no están en condiciones y están parando el servicio a las 5:30 de la tarde.

Vaya con este secretario sinónimo de Pinocho.

Y por si no sabían en gobierno del estado, los seis camiones que andan circulando en el BRT 2 y la subtroncal son de la época de César Duarte (2013), esas unidades que ahora usan están en su décimo año de funcionamiento, y como el buen juez por su casa empieza deberán de sacarlas de circulación a partir del primero de enero del 2023.

Algunos de esa media docena de camiones ya parecen piñatas en su carrocería y en sus interiores todavía traen información de los paraderos del Vive Bus y los colores de cuando se usaron en la Ciudad de Chihuahua.

Ni para engañar a los juarenses sirve “pinocho” Valdez.

***

La coordinadora de la Comisión de Hacienda en el Cabildo Ana Estrada utiliza todos los medios a su alcance para tratar de justificar que “haiga sido como haiga sido” quieren incrementar hasta un 20 por ciento “global” en el impuesto predial.

Dice ella en su narrativa que el predial no actualizaba sus tablas de valores desde el segundo año de gobierno del primer trienio de Teto Murguía, cosa que para los juarenses es falso de toda falsedad ya que de ahí a la fecha han pasado seis administraciones, más la que va en curso.

Por lo cual su argumento cae por los suelos, así también y ante la falta de obra pública de los tres niveles de gobierno que eleve la plusvalía de la ciudad, dicen los valuadores que es inconcebible que este rubro se considere también para justificar los incrementos al impuesto municipal del predial.

Ahora tendrá el Cabildo en pleno o cuando menos los que voten a favor del incremento salir a justificar ante los juarenses un golpe más al bolsillo después de los daños económicos que dejó la pandemia, así también la vertiginosa inflación que según los economistas no parará hasta finales del 2023.

Menudo paquete se echó encima la exlegisladora Ana Estrada.

***

La Síndica de Juárez Esther Mejía Cruz estará este día en la ciudad de Delicias para estar presente en la reunión de Síndicos del Estado de Chihuahua.

El propósito es impulsar la iniciativa para que las Sindicaturas tengan mayores atribuciones y sea autónoma y tenga un presupuesto propio.

Estas propuestas se han estado gestionando desde pasadas administraciones municipales, sin embargo, por alguna razón no se ha concretado.

El trabajo que ha realizado hasta el momento la síndica Mejía Cruz ha sido aceptable, aunque le hace falta que sus asesores y directores de cada una de las áreas dentro del ente fiscalizador hagan su chamba y pueda resaltar el trabajo de la síndica municipal.