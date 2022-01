By

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que sus hijos, en su Gobierno, no tienen influencia ni se les dan contratos, y en el caso de José Ramón, sobre quien hubo un escándalo el fin de semana, señaló que su esposa “al parecer tiene dinero”, pero que no tiene que ver con la administración federal: “ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales”.

Acusó al periodista Carlos Loret de Mola de ser un “mercenario” al servicio de “la mafia del poder”. Señaló que es amigo de Genaro García Luna, extitular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal y quien hoy está detenido en Estados Unidos por narcotráfico, y de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente mexicano.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), junto con Latinus –donde trabaja Loret de Mola–, afirmaron el fin de semana que José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, “ha ocupado con su pareja Carolyn Adams dos residencias al norte de Houston, cada una con valor comercial cercano al millón de dólares”.

“José Ramón tiene un estilo de vida en Houston muy distinto a la austeridad que pregona su papá: primero vivió en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, con la que el Gobierno mexicano tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares, y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Carolyn Adams”, dijo la investigación de MCCI, una ONG fundada por Claudio X. González, actualmente parte de la alianza opositora junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

