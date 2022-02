By

Un secretario en funciones de juez federal dictó auto de formal prisión al ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, quien fue subsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, cuyo titular de dicha secretaría fue Genaro García Luna.

El delito que se le imputa es por su probable participación en el caso denominado Rápido y Furioso, en el cual se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran número de armas de alto poder, para ser entregadas al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, las cuales fueron utilizadas y han seguido siendo usadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico.

El 27 de enero, se cumplimentó una orden de aprehensión contra el ex mando federal, tras ser detenido por atropellar y privar de la vida a una mujer en la zona de San Ángel.

La orden de captura fue librada por el secretario en funciones de juez, del juzgado Noveno de Distrito en el estado de Sonora, por su probable responsabilidad en el delito de omisión, por permitir el ingreso de armas de fuego a territorio mexicano.

De acuerdo con la indagatoria SEIDO/UEITA-SON/0000306/2020, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego para detectar a los compradores, armamento que se perdió y cayó en manos de cárteles del narcotráfico y que fue utilizado en crímenes de alto impacto, desde 2009.

El 9 de enero, la FGR informó que obtuvo siete órdenes de aprehensión contra los implicados en este asunto, entre ellos, Genaro García y su mano derecha, el ex jefe de Inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, además del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Entre enero y febrero de 2021, la FGR citó a comparecer en calidad de testigos a 14 ex funcionarios federales, entre ellos, al ex presidente Calderón, y a los ex procuradores generales de la República, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez.

También citó al ex jefe de la División Antidrogas de la PF, Ramón Eduardo Pequeño García; a Felipe de Jesús Gallo, actual titular de la Coordinación de Métodos de Investigación de la FGR; la ex comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes; Carlos Fernando Luque Ordóñez, quien formó parte de la PGR y que fue enviado al estado norteamericano de Arizona como enlace con la oficina de la ATF en 2009, entre otros.