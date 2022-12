By

Araceli Ordaz, también conocida como Gomita, anunció en sus redes sociales el pasado martes 13 de diciembre que tendría la primera audiencia tras la denuncia legal que le puso a su padre y exmánager, Alfredo Barajas, por violencia intrafamiliar.

El año pasado la presentadora alzó la voz en contra de su presunto agresor, ya que comunicó a través de redes sociales había sido golpeado por Ortiz debido a que intentó defender a su madre Elizabeth Campos, quien también estaba siendo agredida.

La famosa utilizó nuevamente sus redes para comunicar el proceso de la batalla legal contra su padre, para dará a conocer que luego de un año muy complicado le dictaron fallo condenatorio en contra de él.

”Mis niñas, estoy muy feliz, muy contenta y creo en la justicia divina, me acaban de marcar, yo pedí salirme de la audiencia, porque me estaban faltando mucho al respeto (mi padre) y me acaban de marcar para decirme que el fallo fue condenatorio, mi papá es culpable”, comenzó.

La conductora aseguró estar agradecida con Dios pues confió en la ley y las agresiones que sufrió en años pasados no quedarán impune.

”Estoy muy agradecida con Dios porque sabía que no se iba a quedar impune, ahora si como él (su padre) lo pidió que hasta que no se le declarara culpable ya dijera que era una persona culpable, y ahora con todas las letras lo puedo decir el falló es condenatorio,

mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio. Dios es bueno con la gente buena”.

Finalmente, Gomita confesó que tiene mucha felicidad por esta pequeña victoria y pidió a sus seguidores no quedarse callada.

”Bueno y ante mi felicidad y mi nudo en la garganta es para decirle no se queden calladas y mientras sus problemas los dejen en manos de Dios, de la Virgen… la justicia siempre prevalece y la verdad siempre sale a la luz, quiero ser un ejemplo de que soy una mujer muy fuerte, muy empoderada, demasiado generosa y bondosa, no merezco ser tratada como lo fui, merezco siempre lo mejor”, concluyó.