Los panistas agarran de piñata a Corral

Anda desatado el sonorense

Los contagios nos mantienen en color naranja

López Gatell sin detener alzas de contagios

Para muestra dos botones

La que anduvo ayer aquí en la frontera fue la diputada federal de Morena Mayte Vargas, para participar en la Asamblea Informativa sobre la Reformar Eléctrica.

Fue a través de un foro vía Zoom donde participaron los diputados federales de Morena. Se habló de la bondad de la Reforma Eléctrica, resaltando la participación de la legisladora Mayte Vargas quien fue entrevistada por varios medios de comunicación de la localidad.

El próximo lunes la diputada federal sostendrá una reunión con el alcalde de Deming Nuevo México, Benny Jasso donde buscará donativos especiales para la región del noroeste, ya se habla de una bombera que será regalada por estado

La diputada federal aprovechó para comentar acerca del decreto para la importación de autos de procedencia extranjera que se encuentran de forma ilegal en el país.

Dijo estar muy complacida de que se publicara el decreto de una de las iniciativas que ella promovió, en donde los ciudadanos tendrán la certeza de circular legalmente sin que los molesten.

Reconoció al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por respetar el acuerdo que había anunciado desde un principio, por lo que el costo de importación costará 2 mil 500 pesos.

***

Muera el rey viva el rey alguno recalcitrantes del Partido Acción Nacional de pronto encontraron alguna fórmula para congraciarse con la gobernadora Maru Campos y están aprovechando la recta de lo boquiflojo que es el exgobernador “gabacho” para tratar de hacerlo trizas en las redes sociales y con ello ganar puntos con los mandones de palacio estatal.

Sin embargo, esta guerra mediática sigue sin tener seriedad y es día que no le han iniciado ningún procedimiento a Javier Corral para expulsarlo del PAN y solo se han dedicado a denostarlo y por cierto, no han batallado nada ya que el quinquenio corralista pasará al relleno sanitario de la historia como el peor gobierno que haya tenido el estado grande de Chihuahua.

**

El ex delegado del comité ejecutivo del PAN en el estado de Chihuahua en las elecciones pasadas, Luis Gerardo Serrato se envalentó y también le entró a la defensa a ultranza de la gobernadora, pero más que a la defensa empezó a decir eventos que según él pasaron durante la campaña y que tuvieron que ver con diálogos que sostuvo con el exgobernador norteamericano

Entre otros temas ha mencionado que le avisó Corral que iban a imputar a la hoy gobernadora y que se imaginara lo que pasaría con su entonces candidatura y dice que ponía de ejemplo que por menos de eso, josefina Vázquez Mota había perdido la candidatura del estado de México.

Ha llegado al grado en su perorata que dice que estuvo a punto de liarse a golpes con el ex por defender la candidatura de Maru Campos, pero quienes ven con objetividad los procesos electorales pasados se preguntan por qué no hizo públicos estos señalamientos y sobre todo si representaba al CEN del PAN porque no lo llevó ante la comisión de Honor y Justicia para que sancionaran al ex o por lo menos lo hubieran hecho que sacara la manos del proceso interno donde trató de beneficiar a Gustavo Madero y en el proceso constitucional donde con vehemencia trató de que ganarla Juan Carlos Loera

Tal pareciera que Serrato se quiere naturalizar chihuahuense para buscar una candidatura y ha de pensar si lo hizo Manuel Espino por que él no.

En esto de quedar bien con la gobernadora no se sabe si esta defensa que hacen de ella le satisface su ego o simplemente les manda el mensaje de que mejor callen.

***

El recién renombrado Consejo Estatal de Salud se reunió ayer viernes y viendo el extraordinario casos contagio en nuestro estado y una ocupación de camas Covid en los diferentes hospitales de la entidad, hicieron que se tomara la decisión de continuar con el semáforo epidemiológico durante 15 días más y también se resolvió que no era conveniente desde el punto de vista sanitario reanudar clases presenciales el próximo lunes 24 de enero, sin precisar alguna fecha para reiniciar las clases.

El consejo actuó con la debida prudencia médica como lo están haciendo algunos estados como el Edomex que pasó del verde al amarillo solamente la gobernante de la ciudad de México en una decisión eminentemente política a dejar el color verde siendo que es la entidad con más contagios en el país.

En la sesión de ayer quedó muy claro que la reforma a la ley de salud del estado de Chihuahua en su artículo 26 para efectos de ampliar la representación en el Consejo Estatal de Salud para Ciudad Juárez solo quedaron tres asientos de 21, lo que representa el 14 por ciento contra un 42 por ciento que representa la población en la frontera en el estado de Chihuahua.

Sigue la desafortunada tradición de menospreciar lo que realmente en equidad le corresponde a la heroica ciudad Juárez.

**

Por cierto, la semana concluyó se convirtió en un pandemónium sanitario ya que rompió 5 veces el récord de Covid-19 en el país, el miércoles se superó la barrera de los 60 mil por día.

Pero mientras persista la soberbia y la intención de minimizar esta pandemia por parte del gobierno federal y de su nefasto representante, el doctor muerte Hugo López Gatell no se ve la forma en que se pueda detener el alza de los contagios.

Eso el doctor Ramón de la Fuente representante ante la ONU de, anda dando recetas ante este organismo para combatir este virus asesorado por López Gatell y compañía, por lo que México es candil de la calle y oscuridad de la casa.

***

Siguen con las pilas bien puestas los presidentes municipales de Chihuahua y de Parral, Marco Bonilla puso a disposición de los pequeños comercios 12.5 millones de pesos en créditos blandos que otorgará el municipio a una tasa del 0.75 por ciento pagaderos a doce meses.

Estos créditos serán de gran ayuda para todos aquellos comercios que han visto afectado su comercio por la pandemia.

En el caso del presidente César Valles de Parral al igual que en la capital del estado ya puso a disposición de los parralenses pruebas para la detención del Covid-19 de forma gratuita, esto ayudará a todos aquellos que ganan uno o dos salarios mínimos no tienen para acudir a un laboratorio privado a realizarse la prueba ante la evidente escasez que tiene el IMSS, el ISSSTE y el ICHISAL

También sorprendieron en la capital del mundo y que la administración municipal introdujo la modalidad para el cobro del predial a través de ventanillas de auto pago o como dicen los vecinos drive drun que con la pandemia será de gran utilidad para guardar la distancia y no deja de ser una forma novedosa y ágil de cobrar el ingreso más importante que tienen los municipios.