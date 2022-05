By

Chihuahua, Chih.- El diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció que la intención del gobierno estatal de establecer un nuevo impuesto a las plataformas de transporte como Uber y Didi, es un nuevo intento de saquear la lastimada economía de las familias chihuahuenses.

“El gobierno busca crear un nuevo impuesto, este impuesto no lo va a pagar ni la compañía, ni los conductores, sino que se va a trasladar al usuario final. Desde la Bancada Naranja vamos a defender la economía de las familias chihuahuenses, vamos a dar la batalla para que este intento no se cristalice”, apuntó.

La reforma que prepara el ejecutivo estatal propone cobrar impuestos a cada uno de los viajes y servicios que se realicen en las plataformas de transporte.

En ese sentido, el legislador chihuahuense recordó que desde su trabajo legislativo han postulado claramente que no se sale de una crisis aumentando impuestos, el ciudadano no tiene por qué pagar por los errores administrativos de los gobernantes. De tal manera desde el Congreso dará la lucha para proteger la economía familiar y garantizar que no se cree ningún nuevo impuesto.